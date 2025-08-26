X!

Laeva Eagle S mustal kastil puuduvad andmed kaablite purunemise ajast

Välismaa
Tanker Eagle S ja Soome piirivalve alus.
Tanker Eagle S ja Soome piirivalve alus.
Välismaa

Eesti ja Soome vahelised merekaablid purustanud naftatankeri Eagle S must kast ei salvestanud kaablite lõhkumise ajal andmeid. Politsei ei leidnud märke süsteemi tahtlikust väljalülitamisest ning nende hinnangul põhjustasid tõrke probleemid GPS-ühendusega, kirjutab Yle.

Soome Keskkriminaalpolitsei (KRP) avalikustatud uurimismaterjalid näitavad, et KRP alustas laeva süsteemide uurimist ja meeskonna ülekuulamist vahetult pärast seda, kui Soome ametivõimud peatasid laeva liikumise.

Politsei pööras esmalt tähelepanu laeva VDR-süsteemile ehk laeva mustale kastile. Seade salvestab muu hulgas laeva navigatsiooniandmeid ja komandosillal toimuvaid vestlusi.

Politsei konfiskeeris VDR-i, kuid uurimine tõi kaasa segadust tekitava leiu – ajal, mil laev kahjustas merekaableid, salvestas süsteem andmeid vaid osaliselt.

25. detsembril oli süsteem salvestanud andmeid alates kell 12.59. Rohkem kui pool tundi varem, kell 12.23, oli laev sisenenud Soome majandusvööndisse. Mõni minut hiljem ületas laev Estlink 2 elektrikaabli ja purustas selle oma ankrukettiga. Ehk see hetk, mil laev ankruga kaabli purustas, ei salvestunud musta kasti kettale.

Kuna süsteemist ei leitud mingeid andmeid kaablite purunemise aja kohta, muutusid politseinikud kahtlustavaks.

KRP hinnangul kas süsteem ei töötanud korralikult või oli seda tahtlikult manipuleeritud andmeid kustutama.

Politsei uuris põhjalikult, kas on võimalik taastada salvestamata või juba kustutatud, kuid mitte ülekirjutatud materjali. See aga ei õnnestunud.

Uurimine näitas, et kettale ei olnud salvestatud ühtegi sündmust ajavahemikus 18. detsember 2024 kell 16.31 kuni 25. detsember 2024 kell 12.59.

Laeva dokumentide järgi viibis Eagle S nende päevade jooksul peamiselt Venemaa vetes. 21. detsembril oli laev esmalt ankrus Peterburis ning suundus sealt edasi diislikoormaga Ust-Lugasse, kus laaditi peale bensiin. Jõululaupäeval, 24. detsembril, lahkus laev Ust-Lugast.

KRP otsis märke süsteemi tahtlikust manipuleerimisest, mis oleksid seletanud nädalapikkust tühimikku salvestatud andmetes.

Kadunud GPS-signaal

Lõpuks leidis politsei tõenäolise seletuse signaali kadumisele. KRP järeldas, et süsteem ei töötanud, kuna see ei leidnud GPS-signaali.

Politsei andmetel tugineb musta kasti töö GPS-satelliitidelt ning maapealsetest jaamadest tulevatele korrektsioonisignaalidele.

KRP iseloomustas seadme vastuvõtjat kui häiretele vastuvõtlikku.

Kui laev liikus Soome lahel, kadus GPS-signaal, mistõttu vastuvõtja kuupäev muutus aeg-ajalt tagasi aastale 2005 ning seade edastas puudunud aegade asemel valesid kellaaegu. Valede aegade tõttu kustutas süsteem andmefaile, et säästa salvestusruumi.

KRP ei leidnud märke süsteemi tahtlikust manipuleerimisest. Uurimine ei tuvastanud ka tõendeid musta kasti salvestatud sisu tahtliku võltsimise kohta.

GPS-ühendus katkes Venemaal

Eagle S-i kapten Davit Vadatchkoria ütles ülekuulamisel, et GPS lakkas töötamast umbes tund pärast laeva sisenemist Venemaa territoriaalvetesse. Kapteni sõnul oli pärast seda GPS-signaal kord olemas, kord jälle mitte.

Pärast GPS-signaali taastumist jõulupäeval kell 12.59 salvestas must kast taas näiteks navigatsioonisillal peetud vestlusi.

Vahetult pärast salvestuse algust, kell 13.05, teatas laeva navigatsiooni eest vastutav teine tüürimees, et märkas mootori madalat pöörlemissagedust ning võttis ühendust kapteniga.

Viimane viiest kahjustatud kaablist purunes kell 18.43. Pärast seda palus Soome rannavalve laeval ankru üles tõsta.

Süüdistused Eagle S-i kapteni ja kahe tüürimehe vastu on esitatud Helsingi ringkonnakohtus. Prokurör nõuab meestele muu hulgas raskendatud vandalismi eest vanglakaristust vähemalt kahe ja poole aasta ulatuses.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

17:11

Merz süüdistas Moskvat viivitamisstrateegias

16:58

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:21

Laeva Eagle S mustal kastil puuduvad andmed kaablite purunemise ajast

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

16:06

Toomas Palu: tervishoiu rahastamise kasvuks on vaja mõtteviisi muuta

16:03

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

15:48

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:21

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

12:53

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

12:26

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

11:29

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

25.08

Tundmatu drooni Eesti õhuruumi sattudes oleks õhku tõusnud NATO hävitajad

25.08

Valguskaabli ühenduste rajamine maapiirkondades pole osutunud tulemuslikuks

13:38

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

09:33

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

ilmateade

loe: sport

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

loe: kultuur

15:48

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

15:37

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

15:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Christian Bobini "Kõigealam"

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

loe: eeter

15:33

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

11:14

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

09:45

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

15:30

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

15:25

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

13:50

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

12:25

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

10:30

Justiitsminister otsib notaritasude tõstmises tasakaalupunkti

10:10

Soome valitsus plaanib eelarves veel miljard eurot kokku hoida

10:00

Eestis kogutakse kokku vaid veerand ostetud väikeelektroonika seadmetest

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo