Laeva Eagle S mustal kastil puuduvad andmed kaablite purunemise ajast

Eesti ja Soome vahelised merekaablid purustanud naftatankeri Eagle S must kast ei salvestanud kaablite lõhkumise ajal andmeid. Politsei ei leidnud märke süsteemi tahtlikust väljalülitamisest ning nende hinnangul põhjustasid tõrke probleemid GPS-ühendusega, kirjutab Yle.

Soome Keskkriminaalpolitsei (KRP) avalikustatud uurimismaterjalid näitavad, et KRP alustas laeva süsteemide uurimist ja meeskonna ülekuulamist vahetult pärast seda, kui Soome ametivõimud peatasid laeva liikumise.

Politsei pööras esmalt tähelepanu laeva VDR-süsteemile ehk laeva mustale kastile. Seade salvestab muu hulgas laeva navigatsiooniandmeid ja komandosillal toimuvaid vestlusi.

Politsei konfiskeeris VDR-i, kuid uurimine tõi kaasa segadust tekitava leiu – ajal, mil laev kahjustas merekaableid, salvestas süsteem andmeid vaid osaliselt.

25. detsembril oli süsteem salvestanud andmeid alates kell 12.59. Rohkem kui pool tundi varem, kell 12.23, oli laev sisenenud Soome majandusvööndisse. Mõni minut hiljem ületas laev Estlink 2 elektrikaabli ja purustas selle oma ankrukettiga. Ehk see hetk, mil laev ankruga kaabli purustas, ei salvestunud musta kasti kettale.

Kuna süsteemist ei leitud mingeid andmeid kaablite purunemise aja kohta, muutusid politseinikud kahtlustavaks.

KRP hinnangul kas süsteem ei töötanud korralikult või oli seda tahtlikult manipuleeritud andmeid kustutama.

Politsei uuris põhjalikult, kas on võimalik taastada salvestamata või juba kustutatud, kuid mitte ülekirjutatud materjali. See aga ei õnnestunud.

Uurimine näitas, et kettale ei olnud salvestatud ühtegi sündmust ajavahemikus 18. detsember 2024 kell 16.31 kuni 25. detsember 2024 kell 12.59.

Laeva dokumentide järgi viibis Eagle S nende päevade jooksul peamiselt Venemaa vetes. 21. detsembril oli laev esmalt ankrus Peterburis ning suundus sealt edasi diislikoormaga Ust-Lugasse, kus laaditi peale bensiin. Jõululaupäeval, 24. detsembril, lahkus laev Ust-Lugast.

KRP otsis märke süsteemi tahtlikust manipuleerimisest, mis oleksid seletanud nädalapikkust tühimikku salvestatud andmetes.

Kadunud GPS-signaal

Lõpuks leidis politsei tõenäolise seletuse signaali kadumisele. KRP järeldas, et süsteem ei töötanud, kuna see ei leidnud GPS-signaali.

Politsei andmetel tugineb musta kasti töö GPS-satelliitidelt ning maapealsetest jaamadest tulevatele korrektsioonisignaalidele.

KRP iseloomustas seadme vastuvõtjat kui häiretele vastuvõtlikku.

Kui laev liikus Soome lahel, kadus GPS-signaal, mistõttu vastuvõtja kuupäev muutus aeg-ajalt tagasi aastale 2005 ning seade edastas puudunud aegade asemel valesid kellaaegu. Valede aegade tõttu kustutas süsteem andmefaile, et säästa salvestusruumi.

KRP ei leidnud märke süsteemi tahtlikust manipuleerimisest. Uurimine ei tuvastanud ka tõendeid musta kasti salvestatud sisu tahtliku võltsimise kohta.

GPS-ühendus katkes Venemaal

Eagle S-i kapten Davit Vadatchkoria ütles ülekuulamisel, et GPS lakkas töötamast umbes tund pärast laeva sisenemist Venemaa territoriaalvetesse. Kapteni sõnul oli pärast seda GPS-signaal kord olemas, kord jälle mitte.

Pärast GPS-signaali taastumist jõulupäeval kell 12.59 salvestas must kast taas näiteks navigatsioonisillal peetud vestlusi.

Vahetult pärast salvestuse algust, kell 13.05, teatas laeva navigatsiooni eest vastutav teine tüürimees, et märkas mootori madalat pöörlemissagedust ning võttis ühendust kapteniga.

Viimane viiest kahjustatud kaablist purunes kell 18.43. Pärast seda palus Soome rannavalve laeval ankru üles tõsta.

Süüdistused Eagle S-i kapteni ja kahe tüürimehe vastu on esitatud Helsingi ringkonnakohtus. Prokurör nõuab meestele muu hulgas raskendatud vandalismi eest vanglakaristust vähemalt kahe ja poole aasta ulatuses.