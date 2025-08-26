X!

Reinsalu: ajaloolise haardega maksukaose korraldamine on häbematu

Eesti
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Urmas Reinsalu.
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas oma sotsiaalmeedia postituses, et teisipäeval avaldatud majandusprognoos näitab, et kevadega võrreldes on majanduskasv palju väiksem kui mõned kuud tagasi ennustati. Sõnavõtus kritiseeris Reinsalu Reformierakonda maksukaose tekitamises ja ühtlasi ka perede kindlustunde lõhkumises.

"Teisipäeval avaldati rahandusministeeriumi ja suuremate pankade majandusprognoosid. Dünaamika on paraku selge: kõik prognoosid näitavad kevadega võrreldes madalamat majanduskasvu," sõnas Urmas Reinsalu oma sotsiaalmeedia postituses.

Isamaa esimees tõi välja, et valitsus prognoosis kevadel majanduskasvuks 1,7 protsenti, mis nüüd 0,8 protsenti. Swedbank 1,2 protsenti, nüüd 0,6 ja SEB prognoosis kevadel 1,8 protsenti kasvu, kuid nüüd 1,2 protsenti.

"Valitsus prognoosis läinud suvel eelarve aluseks olnud prognoosis majanduskasvuks sel aastal 3,3 protsenti (kukkumine juba neli korda), SEB 2,5 ning Swedbank 1,5 protsenti. Mõlemad pangad hoiatasid toona, et maksutõusud vähendavad majanduskasvu väljavaadet ning see on jällegi aset leidmas. Maksutõusud toovad kaasa hinnatõusu, mis on selgelt seotud maksulainega. Enne viimast lainet eeldasid kõik prognoosijad Eestile üle kahe korra väiksemat hinnatõusu, kui nüüd hinnatakse," sõnas Reinsalu.

Maksu- ja hinnatõusud lõhuvad Reinsalu hinnangul riigi sisenõudlust ning loovad olukorra, kus inimeste tegelik ostujõud jätkab alanemist.

"Jürgen Ligi ütleb, et maksutõusude kaskaadist kõnelemine on häbematu. Miks nii? Hoopis ajaloolise haardega maksukaose eksperimendi korraldamine Eesti ühiskonna katselaboris on häbematu. Kümned maksutõusud on jõustunud, kümned seisavad veel ees. Oleme saamas Kesk- ja Ida-Euroopa maksukoormuse tšempioniks. Eriti küüniline on nüüd peaministri teade, et maksutõusude tuules on makse prognoositust rohkem laekunud ning nüüd saab raha jagada. Esile hakkab kerkima uus teadmine: käpardlik juhtimine pidevas maksutõmblemises pole olnud rahanduslikus vaates alternatiivitu, nagu valitsus meile on püüdnud sisendada," lausus Isamaa esimees.

Reinsalu küsitles ka valituse otsusust jätkata - vaatamata inimeste majanduslikele raskustele - 1. juulil käivitatud käibemaksutõusuga, millest isamaalase hinnangul oleks pidanud loobuma.

"Teisipäeval esitles sotsiaalministeerium ka sündivusuuringut. Tänud teadlastele kriitilise vaate eest. See uuring on kohtuotsus Reformierakonna valitsuse poliitikale ka selles eluvaldkonnas. Suurimaks perede laste saamise ebakindluse allikaks on uuringu järgi elukallidus. Valitsuse hinnatõusu poliitika on olnud meie rahvastiku olukorda halvendav ning sünde edasilükkav. Oleme olnud viimastel aastatel sündivuse ajalooliste mustade rekordite tasemel. Valitsuse vastus sellele: asuda täiendavalt lõhkuma perede kindlustunnet," sõnas Reinsalu, tuues välja, et 2023. aastal langes sündivus 10 721 lapse peale ja 2024. aastal 9543 lapsele.

"Reformierakondlased kõnelevad nüüd uuringu valguses perepoliitikast ja vajadusest uusi meetmeid arutada. See on küüniline jutt. Nelja kuu pärast jõustuvad muuhulgas vanemahüvitise vähendamine ning koduse ema ravikindlustuse tühistamine. Millegipärast puudusid ministeeriumi uuringus analüütilised hinnangud valitsuse perede kindlustunnet lõhkunud, juba jõustunud või lähiajal jõustuvatele meetmetele, kuigi seda iga sammu läbisurumisel parlamendist lubas toonane minister Signe Riisalo," lausus Isamaa esimees.

Reinsalu ettepanek valitsusele on alustada säärase analüüsi puhul sellest, et perede kindlustunnet lõhkunud meetmed tuleks tagasi pöörata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:50

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

18:50

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:45

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

18:45

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

18:45

Stubb: Venemaa sõjamasinat tuleb rünnata

18:45

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

18:40

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:58

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:21

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

12:53

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

18:45

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

11:29

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

25.08

Valguskaabli ühenduste rajamine maapiirkondades pole osutunud tulemuslikuks

25.08

Tundmatu drooni Eesti õhuruumi sattudes oleks õhku tõusnud NATO hävitajad

13:38

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

09:33

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

ilmateade

loe: sport

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

loe: kultuur

17:58

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

15:48

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

15:37

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

15:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Christian Bobini "Kõigealam"

loe: eeter

17:58

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

15:33

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

11:14

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

09:45

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

15:30

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

15:25

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

13:50

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

12:25

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

10:30

Justiitsminister otsib notaritasude tõstmises tasakaalupunkti

10:10

Soome valitsus plaanib eelarves veel miljard eurot kokku hoida

10:00

Eestis kogutakse kokku vaid veerand ostetud väikeelektroonika seadmetest

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo