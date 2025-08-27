X!

Ukraina lubab 18-22-aastastel meestel välismaale reisida

Välismaa
Ukraina pealinn Kiiev
Ukraina pealinn Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Sean Kilpatrick
Välismaa

Kiiev teatas teisipäeval, et 18–22-aastastel Ukraina meestel on nüüd lubatud välismaale reisida, leevendades seadust, mille eesmärk on tagada piisav arv sõdureid Venemaa sissetungi vastu võitlemiseks.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on 18–60-aastased Ukraina mehed vajanud riigist lahkumiseks eriluba.

Igal aastal üritavad tuhanded mehed riigist ebaseaduslikult põgeneda, kasutades selleks sageli ohtlikke piiriületusteid.

"Valitsus on uuendanud riigipiiri ületamise korda. 18–22-aastased mehed saavad sõjaseisukorra ajal takistamatult piiri ületada," ütles peaminister Julia Svõrõdenko Telegramis.

Ta sõnas, et otsus puudutab kõiki selle vanuserühma kodanikke, sealhulgas ka neid, kes viibivad praegu välisriikides. Nad võivad soovi korral Ukrainasse naasta ja sealt uuesti lahkuda.

"Soovime, et ukrainlased säilitaksid Ukrainaga võimalikult tihedad sidemed," ütles Svõrõdenko.

18–22-aastased mehed mobilisatsiooni alla ei kuulu. Praegu algab mobilisatsiooniiga 25. eluaastast.

Ukraina relvajõud on püüdnud rahaliste soodustustega värvata alla 25-aastaseid mehi vabatahtlikkuse alusel, kuid see meede ei ole oma eesmärke täitnud.

ÜRO andmetel elab välismaal üle 5,6 miljoni ukrainlase, kellest enamik on Euroopa riikides.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, AFP

