Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

Linnapea Jevgeni Ossinovski ja peaminister Kristen Michali kohtumine Lühikeses jalas Tallinna vanalinnas
Linnapea Jevgeni Ossinovski ja peaminister Kristen Michali kohtumine Lühikeses jalas Tallinna vanalinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Peaministri ja Reformierakonna juhi Kristen Michali väide, nagu oleks Ossinovski tegelikult automaksu autor, on nii naeruväärne, et seda pole mõtet sisuliselt kommenteerida, ütles ERR-ile Jevgeni Ossinovski (SDE).

Endine rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond), kes oli ise üks automaksu autoreid, oli hiljuti kriitiline, millise suuna on võtnud automaksu eelnõu. Michal ütles aga teisipäeval, et Võrklaev pole sugugi automaksu autor.

"Te omistate midagi väga ebaõiglaselt talle. Ainuke inimene, keda ma arvan, kes võiks seda mootorsõiduki maksu omaks tunnistada, on Jevgeni Ossinovski. Ühtegi teist täiemõistuslikku inimest ma ei tea, kes seda kana-põtra omaks tahaks tunnistada," lausus Michal.

Ossinovski ütles, et Michali väide on lihtsalt püüd vastutust või süüd ebapopulaarsete otsuste eest mujale veeretada.

"See on piisavalt naeruväärne, et ma ei hakka seda isegi sisuliselt kommenteerima. Tõsisem mure on ju selles, et valitsusvastutust kandvatel parteidel on hetkel valik, kas töötada riigi heaks või oma erakonna päästmise heaks, ja tundub, et kuna reitingud on vajunud läbi põranda, siis on tabanud neid paanika, et nüüd tuleb, mis iganes maksab, kuidagi oma parteid ülespoole sikutada," lausus Ossinovski.

"Eks püütakse leida kedagi, kellele seda süüd veeretada. Seda olukorras, kus loomulikult seda maksu töötas välja rahandusminister Võrklaev. Seda toetas kliimaminister Kristen Michal ja selle maksu saatis riigikokku peaminister Kaja Kallase valitsus ja hiljem võeti vastu Kristen Michali juhitud valitsuse poolt. Kusjuures mina ei olnud tol hetkel valitsuse liige, kui seda välja töötati, ja ei olnud ka riigikogu liige, siis kui seda vastu võeti," lisas ta.

Ossinovski ütles samas, et erinevalt Reformierakonnast ta vastutuse eest ei põgene, sest kokkuvõttes oli automaksu kehtestamine kolme erakonna, sealhulgas sotsiaaldemokraatide, valik.

"See otsus võeti vastu tulenevalt raskest eelarveseisust ja tõusnud kaitsekulutustest. /.../ Jah, ka sotsiaaldemokraadid seda toetasid, aga ma võin öelda, et selle maksu väljatöötamise disainis oli sotsiaaldemokraatidel kaks nurka. Üks oli see, et luksusautode omanike maksukoormus oleks kõrgem ja väiksemate, säästlikumate sõidukite maksukoormus oleks väiksem. Teine pool, kus me ei jõudnud Reformierakonnaga kokkuleppele, oli see, et me haavatavad sihtrühmad kas vabastaksime automaksust või pakuksime neile soodustust. Seal me härra Võrklaevaga kokkulepet ei saavutanud," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul eelistaksid sotsid käibemaksu langetamist

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles kolmapäeval ERR-ile, et nad teevad eelarveläbirääkimistel ettepaneku automaks kaotada. Ka Michal oli juba päev varem öelnud, et automaks pole õnnestunud maks.

Küsimusele, kas sotsiaaldemokraadid toetaksid praegu, kui nad oleksid endiselt valitsuses, automaksu kaotamist, vastas Ossinovski, et selle asemel võiks kaaluda käibemaksu langetamist.

"Tänase seisuga kõige suurem probleem sotsiaaldemokraatide vaatest on siiski see, et käibemaksu otsustatud tõusu juurde jäädakse. Seda olemasolevad partnerid ei kavatse ümber vaadata vaatamata sellele, et Eestis annab käibemaks hinnatõusule täiendavat hoogu juurde, millest tegelikult kannatab ka meie majanduse konkurentsivõime, "lausus ta.

"Ja kui me räägime inimeste toimetulekuraskustest, siis kõige suurem mõju on just käibemaksul, mis lööb kõige haavatavamaid sihtrühmasid. Nii et kui mina peaksin ettepanekuid tegema, ja kui ruumi on makse langetada, siis esimese asjana vaataksin käibemaksu otsa. See mõjutab madalama sissetulekuga leibkondade toimetulekut väga otseselt ja palju suuremal määral, kui seda teeb automaks," ütles Ossinovski.

