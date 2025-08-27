X!

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada

Kristina Kallas.
Kristina Kallas. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti 200 teeb eelarveläbirääkimistel peaministrile ettepaneku automaks kaotada, ütles ERR-ile Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Kallas ütles, et ta on nõus peaminister Kristen Michali öelduga, et automaks on ebaõnnestunud maks ning peale eelarveprognoosi on seda sama arutatud ka Eesti 200-s.

"Me teeme ettepaneku peaministrile arutada ka automaksu tagasipööramist. Olukorras, kus meil ei ole eelarvedefitsiit kasvanud ja me oleme suutnud eelarve korda teha ja kontrolli alla saada, kus inimesed on panustanud julgeolekusse maksudega, et on võib-olla praegu õige aeg üle vaadata see julgeolekumaksupakett," lausus Kallas.

"Aga kindlasti on selle eelduseks, et me peame (avaliku sektori) palgatõusud ära tegema, sest et inimeste ostujõud on väga tugevasti langenud," lisas ta.

Küsimusele, mis ajast võiks automaks kaduda, vastas Kallas, et kuivõrd riigieelarve seis on juba järgmisel aastal palju positiivsem, siis teevad nad selle ettepaneku praegu, sest julgeolekumaksuna seda kaitsekulude katmiseks sellises suures mahus koguda ei ole vaja.

Seetõttu aga suureneks riigi võetav laen kaitsekulude katteks, möönis Kallas.

"Aga laenuvõimekus on meil oluliselt paranenud, sest me oleme eelarve korda teinud. Meil on eelarve enam-vähem tasakaaluseisundis ja me saame kaitsekuludeks, mis meil on vaja teha, vahendeid laenata," ütles Kallas.

Mõju riigieelarvele oleks umbes 120 miljonit eurot, pakkus Kallas. See tähendab, et koos tulumaksutõusu ärajätmisega, mille mõju on 200 miljonit, ning avaliku sektori palgatõusuga, mis võtab umbes 100 miljonit, kasvaks mõju riigieelarvele üle 400 miljoni euro.

Kallas ütles, et endiselt on vaja teha järgmisel paaril aastal kärpeid. "Riigieelarve, põhinäitajad või põhikulud on meil tegelikult kontrolli all. See, mille pealt meil defitsiit suureneb, mille peale me peame laenu võtma, on tegelikult kaitsekulud," lausus Kallas.

Küsimusele, kui realistlik on, et valitsuspartner Reformierakond selle ettepanekuga nõustub, vastas Kallas, et ka Reformierakond tajub, et selleks, et toetada inimeste ostujõudu ja et majandus taas käima saada, on vaja julgeolekumaksupakett üle vaadata.

"Eesti inimesed on panustanud Eesti riigi julgeolekusse, kaitsekulude tõusu ja kaitsevarustuse ostmisesse. Ja nüüd on võimalik see panus osaliselt peatada, et seda ei pea nii suures ulatuses täna enam tegema," ütles Kallas.

Kallas ütles samas teisipäeval Tartu Postimehes avaldatud intervjuus, et maksude alandamine ja automaksu kaotamine ei ole praegu võimalik.

"Urmas Reinsalu (Isamaa esimees – toim.) jätkab praegugi seda teatraalset valetamise mängu, räägib, kuidas tema juhtimisel tuuakse maksud tagasi alla, kuidas automaks tühistatakse… Seda ei ole võimalik teha! Meil pole võimalik kaitsekulusid viie protsendi juures hoida, samal ajal tasuta kõrgharidust andes ning igal aastal pensione ja õpetajate palku tõstes," lausus Kallas intervjuus.

Eesti 200 märkis pressiteates, et kuivõrd värske rahandusprognoosi kohaselt on selle aasta riigieelarve enam kui 800 miljoni euro võrra paremas seisus, kui algselt planeeritud, siis teeb erakond Eesti 200 ettepaneku automaksu tühistamiseks, üksikisiku tulumaksu täiendavast tõusust loobumiseks ning õpetajate, päästjate, politseinike ja teiste töötasude tõstmiseks.

Toimetaja: Marko Tooming

