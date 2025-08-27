X!

Tallink Silja sai mullu Soome riigilt 17,4 miljonit eurot toetust

Välismaa
Silja Serenade.
Silja Serenade. Autor/allikas: Tallink Grupp
Välismaa

Soome ringhääling Yle kirjutab, et Tallinki tütarfirma Tallink Silja sai mullu Soome riigilt 17,4 miljonit eurot toetust.

Eelmisel aastal said laevafirmad Soome riigilt mitmesuguseid toetusi kokku 111 miljonit eurot. Viking Line, Tallink Silja ja Eckerö said kokku 52 miljonit eurot. Tallink Silja sai toetusest 17,4 miljonit eurot, Viking Line sai aga 26,3 miljonit eurot, vahendas Yle.

Toetuse eesmärk on hoida laevad ja töökohad Soome lipu all. Kolme firma laevadel töötab veidi alla viie tuhande töötaja, seega on toetus ühe inimese kohta umbes 11 000 eurot.

Soome valitsus tahab samas kulutusi kärpida ning rahandusminister Riikka Purra tegi hiljuti ettepaneku kaotada 2026. aastast meretranspordi töötajate palgatoetused. Purra ettepaneku kohaselt kärbiks toetussüsteemi kaotamine riigieelarve kulusid hinnanguliselt 36 miljonit eurot. 

Kasvab mure, et selliste kärbete tõttu võivad laevad kolida Rootsi või Eesti lipu alla. Laevade registreerimisel Rootsi saaksid laevafirmad Rootsi riigilt samasuguse toetuse, kuid ainult nende töötajate eest, kes elavad Rootsis ning on seotud kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:52

Logopeed: lapse heaolu sõltub vanemate ja õpetajate koostööst

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

12:47

Soome siseminister peab loorikeeldu vältimatuks

12:45

Ivo Visak: TI -hype'ist TI-hüppeni

12:36

Tallink Silja sai mullu Soome riigilt 17,4 miljonit eurot toetust

12:25

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

12:25

Tartu Veevärk paneb Sadamaraudtee alt läbi jooksma kilomeetrise sadeveetoru

12:20

Raadiouudised (27.08.2025 12:00:00)

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

26.08

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

26.08

Stubb: Venemaa sõjamasinat tuleb rünnata

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

09:31

Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

loe: kultuur

11:43

Argo Vals: ulme ei piirdu enam raamatute ja filmidega, vaid see saadab meid kõikjal

10:27

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

09:43

Noorsooteatri 74. hooajal jõuab lavale seitse uuslavastust

09:39

Tauno Vahter vaatab uues raamatus Tallinna ajaloole läbi lõhnade

loe: eeter

12:48

Karjääripöörde teinud Meeli Eelmaa: see julge samm tasus end ära

11:58

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

09:30

Video: "Vooluga kaasa" Oscar jõudis "Ringvaate" stuudiosse

09:27

Aapo Pukk oma populaarsest kunstilaagrist: see olengi mina

Raadiouudised

10:30

Euroopa digiregulatsioonide suhtes kriitiline Trump ähvardab uute tollimaksudega

10:25

Liikumine Plaan B osaleb sügisestel valimistel valimisliiduna

09:20

Raadiouudised (27.08.2025 09:00:00)

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

26.08

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

26.08

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo