Tallink Silja sai mullu Soome riigilt 17,4 miljonit eurot toetust

Eelmisel aastal said laevafirmad Soome riigilt mitmesuguseid toetusi kokku 111 miljonit eurot. Viking Line, Tallink Silja ja Eckerö said kokku 52 miljonit eurot. Tallink Silja sai toetusest 17,4 miljonit eurot, Viking Line sai aga 26,3 miljonit eurot, vahendas Yle.

Toetuse eesmärk on hoida laevad ja töökohad Soome lipu all. Kolme firma laevadel töötab veidi alla viie tuhande töötaja, seega on toetus ühe inimese kohta umbes 11 000 eurot.

Soome valitsus tahab samas kulutusi kärpida ning rahandusminister Riikka Purra tegi hiljuti ettepaneku kaotada 2026. aastast meretranspordi töötajate palgatoetused. Purra ettepaneku kohaselt kärbiks toetussüsteemi kaotamine riigieelarve kulusid hinnanguliselt 36 miljonit eurot.

Kasvab mure, et selliste kärbete tõttu võivad laevad kolida Rootsi või Eesti lipu alla. Laevade registreerimisel Rootsi saaksid laevafirmad Rootsi riigilt samasuguse toetuse, kuid ainult nende töötajate eest, kes elavad Rootsis ning on seotud kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga.