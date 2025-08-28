Enamik Tallinna koole sel sügisel hilisemale koolialgusele üle ei lähe

Tallinna haridusameti andmetel läheb Tallinnas sellest sügisest kell üheksa algavale tunniplaanile üle kaks munitsipaalkooli. Mitmes teises koolis on hilisemale tundide algusajale üle mindud juba varem, aga enamik koole ootab sellega järgmise aastani, kui hakkab kehtima üleriigiline kord.

Tallinna haridusametile teadaolevalt on plaaninud kaheksa Tallinna kooli muuta koolipäeva alguse kellaaega.

Hetkel plaanivad kell üheksa alustada Pirita majandusgümnaasium ja Kivimäe põhikool. Ülejäänud kuues koolis viiakse koolipäeva algus hilisemaks, aga see algab jätkuvalt varem kui kell üheksa - näiteks kell 8.30 või 8.45.

Tallinna reaalkoolis algas varem koolipäev kell üheksa esimeses klassis, nüüd alustab kell üheksa terve esimene kooliaste.

Mõned koolid on koolipäeva algusaja kella üheksale viinud juba varem. Kokku algab sellest sügisest koolipäev kell üheksa kümnes Tallinna koolis: näiteks Lasnamäe vene gümnaasiumi gümnaasiumiosas, Tallinna ühisgümnaasiumis, Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis ja Vanalinna haridusgümnaasiumis.

Suuremal osal Tallinna koolides algab koolipäev kell kaheksa, 8.30 või 8.45.

Tallinnas on 57 munitsipaalkooli.

Valitsus kiitis juulis heaks määruse, millega ajakohastati ja koondati ühte dokumenti kõik õpilaste tervise kaitset ja heaolu puudutavad sätted.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et ühe tähtsama muudatusena käib Eesti ajaga kaasas ja pöörab rohkem tähelepanu noorte vaimse tervise hoidmisele, millele aitab kaasa hilisem koolipäeva algus.

Kui praeguse korra järgi algab õppepäev üldjuhul kell kaheksa või hiljem, siis alates 2026. aasta septembrist algab õppepäev üldjuhul kell üheksa või hiljem.