Prantsuse ametiühingud kutsuvad üles korraldama üleriigilist streiki

Prantsuse peaminister Francois Bayrou
Prantsuse peaminister Francois Bayrou Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FRANCE POLITICS
Prantsusmaal süveneb poliitiline kriis ning 8. septembril toimub parlamendis valitsuse usaldushääletus. Prantsuse ametiühingud kutsusid aga üles korraldama üleriigilist streiki, mis peaks algama 18. septembril.

Prantsuse peaminister Francois Bayrou kuulutas 8. septembriks välja usaldushääletuse, et saada toetust oma ulatuslike eelarvekärbete plaanile. Tema valitsuse kukkumine tundub ka üha tõenäolisem, kuna kolm peamist opositsioonierakonda teatasid, et nad ei toeta valitsust usaldushääletusel.

Suured ametiühingud pole samuti rahul Bayrou kärpeplaanidega ning olukord muutub üha keerulisemaks. Ametiühingute ühendus on kutsunud üles korraldama suurt streigi- ja protestipäeva.

"Õudusnäidend, milleks on eelarve eelnõu, tuleb hüljata," ütles reedel Prantsusmaa ühe suurima ametiühingu CFDT juht Marylise Leon.  

Veel ühe suure ametiühingu CGT juht Sophie Binet rääkis, et protestid on vajalikud, et sundida valitsust järgima sotsiaalseid nõudmisi. 

"Me tahame maksuõiglust. Me tahame palgatõusu, me tahame pensionireformi tühistamist," ütles Binet. 

Vasakpoolsete jõudude poolt toetatud protestiliikumine Blokeeri kõik! kutsub korraldama ka 10. septembriks üldstreiki. Binet rääkis reedel, et CGT toetab seda liikumist omapoolsete streikide korraldamisega. 

Prantsusmaal süveneb seega poliitiline kriis. Rahandusminister Eric Lombard hoiatas hiljuti, et riigi majanduse juhtimisse võib sekkuda Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), kui Bayrou vähemusvalitsus järgmisel kuul langeb. 

Prantsusmaa on juba hädas kasvava võlakoormaga ning Bayrou üritab eelarvepuudujääki vähendada. Ta on välja käinud kärped, mis peaksid säästma riigikassale 44 miljardit eurot aastas. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

