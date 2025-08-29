Riigikogu kantselei: riigikogus võib toimuda EKRE konverents

Riigikogu juhatus leidis, et ei ole põhjendatud piirata riigikogu liikmete vaba mandaati ega nende õigust algatada neile olulisi arutelusid. Seega ei tühistata vaatamata osade riigikogu liikmete protestile 11. septembriks riigikogu hoonesse kavandatud konverentsi.

Reedel saadeti vastuskirjad riigikogu juhatuse ja riigikogu kantselei poole pöördunud isikutele ja huvirühmadele seoses 11. septembriks riigikogus plaanitava konverentsiga, mille üheks esinejaks ja korraldajaks on EKRE fraktsiooni liikmed, teatas riigikogu pressiteenistus reedel.

Vastuses sedastati, et konverentsisaali kasutusse andmise otsuse muutmiseks puudub alus, ent rõhutati, et konverentsi sisu eest vastutavad korraldajad.

Riigikogu juhatus arutas kolmapäeval konverentsi kooskõla riigikogu juhatuse kehtestatud nõuetega, sealhulgas küsimust, kas tegemist on ühiskondlikult olulise teemaga ning kas üritus võib olla käsitletav erakondliku või kommertsliku üritusena. Riigikogu juhatus leidis, et ei ole põhjendatud piirata riigikogu liikmete vaba mandaati ega nende õigust algatada neile olulisi arutelusid.

Kuna konverentsisaali kasutamiseks andmine on riigikogu kantselei direktori pädevuses, andis juhatus kantseleile ülesande vastata päringutele, mis juhatusele sellega seoses on esitatud. Samuti paluti täpsustada ürituse võimaliku kommertslikkuse küsimust, kuna varemalt konverentsi veebilehel ja korraldajate poolt meedias jagatud info piletite müügi kohta viitas sellele aspektile.

Riigikogu kantselei pöördus konverentsi korraldajate poole ning saadi kinnitus, et erinevalt esialgselt plaanitust on kogu kahepäevane üritus osalejatele tasuta. Tänaseks on konverentsi kodulehelt tasulisi pileteid puudutav osa eemaldatud.

Riigikogu kantselei ei võta seisukohta konverentsi sisu osas. Riigikogu liikmed ja teised riigikogu organid on oma aruteludes vabad. Konverentsi sisu osas peavad vastust andma ja vastutust kandma konverentsi korraldajad, teatas riigikogu pressiteenistus.