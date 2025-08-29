Suri ooperilaulja Taimo Toomast

Toomast lõpetas 1989. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi Teo Maiste lauluklassis ja Frieda Bernsteini kammerlaulu klassis.

Ta on täiendanud end Savonlinna (1987) ja Kangasniemi (1988) suvekursustel, Viini Riigiooperi stuudios (1990–1991), Viini Konservatooriumis (Margarethe Bence'i klass ja David Lutzi Liedi klass 1990–1992) ning hiljem Saksamaal Athe Parsi ja Georg Fortune juures.

Toomast on esinenud solistina Viini Riigiooperis ja Viini Kammerooperis, olnud Saksamaal Coburgi Landestheateri ja Dessau Anhaltisches Theateri solist (kokku 12 aastat).

Toomast on esinenud külalissolistina paljudes teistes Saksamaa teatrites (Gera, Bauzen, Osnabrück, Passau). Aastatel 2004–2008 elas ja töötas Toomast Hispaanias ning tegi koostööd ka Alicante sümfooniaorkestriga. Ta on osalenud kontserditurneel USA-s.

Alates 2009. aastast oli Toomast lauluosakonna õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 2010. aastast oli Toomast külalissolist Eesti rahvusooperis ja Vanemuises.

Toomast oli 2010. aastast abielus Vilja Savisaar-Toomastiga.