Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

Martin Helme riigikogus.
Martin Helme riigikogus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korraldajad otsustasid viia esialgu 11. septembril riigikogus toimuma pidanud ja poleemikat tekitanud konverentsi mujale. Varem konverentsil videosilla teel osalemist kinnitanud USA terviseminister Robert F. Kennedy juunior andis teada oma loobumisest.

"Arvestades pretsedendituid rünnakuid World Council for Health Estonia MTÜ ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna koostöös plaanitud konverentsi suhtes, mis oli planeeritud riigikogu konverentsisaalis, loobub WCH parlamendihoones konverentsi korraldamisest. Süsteemse kiusu tingimustes ei ole meil kindlust, et konverents saaks toimuda tõrgeteta ning uute rünnakuteta," teatas MTÜ.

Teates märgiti, et eetilistel kaalutlustel otsustati korraldada konverents täies mahus väljaspool riigikogu.

EKRE esimees Martin Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et pärast pikka käteväänamist ja vägikaikavedu saadi küll luba planeeritud tegevused riigikogu konverentsiruumis läbi viia, kuid korraldajad otsustasid sellest kohast loobuda.

"Esitatud tingimused olid sellised, et muutsid konverentsi eduka läbiviimise küsitavaks. Selle asemel toimub kogu üritus algusest lõpuni Rävala pst Radissoni hotellis. Oma kahju on aga väiklased ja alatud inimesed teinud."

Helme lisas, et varem konverentsil osalemist kinnitanud USA terviseminister Robert F. Kennedy juunior andis teada oma loobumisest, viidates tema kohta Eestis tekitatud negatiivsele foonile. Ta lisas, et Kennedy tembeldamine uhhuuks koalitsioonipoliitikute poolt on ülimalt lugupidamatu.

Riigikogu juhatus leidis eelmisel nädalal, et ei ole põhjendatud piirata riigikogu liikmete vaba mandaati ega nende õigust algatada neile olulisi arutelusid. Seega ei tühistata vaatamata osa riigikogu liikmete protestile 11. septembriks riigikogu hoonesse kavandatud konverentsi. 

Konverentsi korraldamise, nii esinejate kui ka teemade vastu võtsid teravalt sõna mõned riigikogu liikmed Reformierakonnast, Eesti 200-st ja SDE-st ning ka mitmete tervishoiuorganisatsioonide esindajad.

Perearstist riigikogu liige Eero Merilind (Reformierakond) leidis, et ürituse korraldamine riigikogu ruumides ei ole kooskõlas konverentsisaali kasutamise korraga ega riigikogu institutsionaalse väärikusega.

Sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) lisas, et WCH Estonia on süstemaatiliselt levitanud väärinfot. Kirjas riigikogu juhatusele küsis Joller, kas sellise "libateadust levitava seltskonna" kogunemine riigi kõige tähtsamas hoones on ikka õige. "Eesti kui riigi mainet mõjutab selline üritus kahtlemata," märkis Joller pöördumises.

Toimetaja: Urmet Kook

