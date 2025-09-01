X!

Galerii: esmaspäeval algas õppetöö Lihula värskes koolimajas

Eesti
Lääneranna gümnaasium 1. septembril. Arhitektuuri ja sisearhitektuuri autor Kauss Arhitektuur OÜ ja maastikuarhitektuuri autor OÜ VÄLI.
Eesti

Lääneranna gümnaasiumi Lihula õppekoha õpilased alustasid õppeaastat uues koolimajas. Uus hoone ehitati eelmise, 60 aastat vana hoone kõrvale, mis sel kevadel lammutati.

Koolimajas hakkas õppima 315 esimese kuni 12. klassi õpilast. Uus koolimaja läks Lääneranna vallale maksma 11 miljonit eurot ning oli osa valla koolivõrgu korrastamisest. Möödunud sügisel tööd alustanud Lääneranna gümnaasium koondab enda alla õppekohad Lihulas, Kõmsil, Varblas, Koongas ja Virtsus. Lõpe ja Metsküla kooli otsustas vald sulgeda.

"Ehitus algas umbes-täpselt poolteist aastat tagasi. Ehituse esimesed etapid olid veel siis, kui vana maja oli püsti ja akendest õpilased said vaadata, kuidas vaiu maasse tambiti, kuidas müür kerkis," sõnas Lääneranna gümnaasiumi direktor Rasmus Lippur.

"Uuel majal on kolm korpust. Algklassidel on oma eraldi ala, siis on matemaatika ja loodusainetel on oma ala, keeltel on oma ala, et kõik on väga loogiliselt paigutatud ja klasside sisustus on selline, mida võib unes näha. Seal on olemas kõik digivahendid, tavalised tahvlid, liigutatavad pingid - kõik, mis on vaja selleks, et kaasaegselt õpetada. Meil on aula, meil on täitsa uus söökla hoopis teise kontseptsiooniga, kui vanas majas oli. On suur aatrium, kus saab istuda. Meil on kohti, kus saab teistega rääkida, on kohti, kus saab omaette vaikselt olla. Väikestel on isegi ronimissein olemas. Teisipäeval saame tundidega alustada, aga natuke on kõpitsemist siit ja sealt ning mõni mööbliese veel jõuab, aga õppetööd see ei takista," lausus Lippur.

Hoonete arhitektuuri ja sisearhitektuuri autor on Kauss Arhitektuur OÜ ja maastikuarhitektuuri autor OÜ VÄLI.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

