Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

Moskva-vastased sanktsioonid ja kõrged intressimäärad räsivad Vene majandust ning viimaste kuude jooksul on ka nafta hind langenud. Seetõttu teatasid Venemaa suurimad energiafirmad kasumi järsust langusest.

Vene energiafirmad pole tootmist vähendanud, kuid odav nafta pigistab ettevõtete rahakotti. Vene naftagigandid peavad samal ajal rinda pistma nii sanktsioonide kui ka kõrgete intressimääradega.

Seetõttu on rahavoo kokkukuivamine jõudnud ka Venemaa energiaturule. Venemaa suurim naftafirma Rosneft teatas, et 2025. aasta esimese poolaasta kasum langes võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga.

Firma kasum langes lausa 68 protsenti ning Rosnefti juht Igor Setšin kritiseeris ka Vene keskpanga karmi rahapoliitikat. Ta rääkis, et tugev rubla kahjustab Vene eksportijaid ja vähendab riigitulusid.

"Selle aasta esimest poolt iseloomustasid madalamad naftahinnad, peamiselt ületootmise tõttu. Seoses EL-i ja USA sanktsioonidega suurenes Vene nafta allahindlus ning rubla tugevnemine mõjutas negatiivselt kõikide eksportijate finantstulemusi," teatas Setšin.

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutas eelmisel nädalal, et ka Lukoil teatas kasumi järsust langusest. Väidetavalt kukkus Lukoili kasum 51 protsenti. Gazpromile kuuluv Gazprom Neft teatas 54-protsendilisest langusest.