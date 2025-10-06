OPEC+ otsustas ülepakkumise kartuses suurendada naftatoodangut mõõdukalt

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni ja sellega koostööd tegevate naftariikide (OPEC+) esindajad otsustasid pühapäeval, et suurendavad naftatoodangut novembris samas mahus nagu oktoobris, kuna kardetakse ülepakkumist. Toodangu suurendamise mahuks otsustati 137 000 barrelit päevas, mis on suhteliselt väike tõus, märkis uudisteagentuur Reuters.

Kokku on OPEC+, millesse kuulub ka Venemaa ja mõned väiksemad tootjad, sel aastal naftatoodangut suurendanud enam kui 2,7 miljoni barreli võrra päevas, mis moodustab umbes 2,5 protsenti ülemaailmsest nõudlusest.

Pärast aastaid kestnud kärpeid on OPEC+ muutnud oma poliitika, et võita tagasi turuosa konkurentidelt nagu näiteks USA tootjad.

Brenti toornafta hinnad langesid reedel alla 65 dollari barreli kohta, kuna enamik analüütikuid ennustab neljandas kvartalis ja 2026. aastal pakkumise üleküllust aeglasema nõudluse ja USA pakkumise kasvu tõttu.

Hinnad on selle aasta tipptasemest, mis on 82 dollarit barreli kohta, madalamal, kuid siiski kõrgemad kui mais nähtud 60 dollarit barreli kohta.

Allikate sõnul olid Venemaal ja Saudi Araabial, OPEC+ grupi kahel suurimal tootjal, kohtumise eel erinevad seisukohad.

Kaks allikat sel nädalal ütlesid, et Venemaa pooldas tagasihoidlikku toodangu suurendamist, mis oleks sama mis oktoobris, et vältida survet naftahindadele ja ka seetõttu, et tal oleks talle Ukrainasse tungimise eest kehtestatud sanktsioonide tõttu raskusi toodangu suurendamisega.

Saudi Araabia oleks eelistanud selle numbri kahekordistamist, kolmekordistamist või isegi neljakordistamist – vastavalt 274 000 barrelit päevas, 411 000 barrelit päevas või 548 000 barrelit päevas –, kuna tal on vaba tootmisvõimsust ja ta soovib turuosa kiiremini tagasi võita, ütlesid allikad enne kohtumist.

OPEC peab maailmamajanduse väljavaateid stabiilseteks ja turu põhialuseid tugevaks, teatas ühendus pühapäeval tehtud avalduses.

Scott Shelton TP ICAP Groupist ütles, et nafta hind võib esmaspäeval tõusta kuni 1 dollari võrra barreli kohta, kuna novembri toodangu kasv osutus tagasihoidlikuks.

Jorge Leon Rystad Energyst ütles: "OPEC+ tegi ettevaatliku sammu pärast seda, kui nägi, kui närviliseks turg oli muutunud ... Grupp kõnnib peenikesel köiel stabiilsuse säilitamise ja turuosa tagasivõitmise vahel ülejäägikeskkonnas."

OPEC+ toodangu kärped saavutasid haripunkti märtsis, ulatudes kokku 5,85 miljoni barrelini päevas. Kärpimised koosnesid kolmest elemendist: vabatahtlikud kärped 2,2 miljoni barreli päevas, 1,65 miljoni barreli päevas kaheksa liikme poolt ja veel 2 miljoni barreli päevas kogu grupi poolt.

Kaheksa tootjat plaanisid ühe kärbete elemendi – 2,2 miljoni barreli päevas – septembri lõpuks täielikult tühistada. Oktoobris alustasid nad teise komponendi, 1,65 miljonit barrelit päevas - eemaldamist, suurendades tootmist 137 000 barreli võrra päevas.

Kaheksa tootjariigi esindaja kohtuvad uuesti 2. novembril.