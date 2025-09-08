OPEC+ riikide pühapäevane otsus kergitas nafta hinda

Brenti toornafta hind tõusis päeva esimesel tunnil 34 senti ehk 0,5 protsenti, jõudes 65,84 dollarini barreli kohta, samas kui USA West Texas Intermediate (WTI) toornafta hind tõusis 30 senti ehk 0,5 protsenti, 62,17 dollarini barreli kohta.

Mõlemad indeksid langesid reedel enam kui kaks protsenti, kuna samal päeval avaldatud pessimistlik aruanne USA tööhõive kohta halvendas energianõudluse väljavaateid. Eelmisel nädalal langesid nii Brenti kui WTI hind kokku enam kui kolm protsenti.

OPEC+, kuhu kuuluvad Nafta Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) liikmesmaad, Venemaa ja veel mõned riigid, leppis pühapäeval kokku naftatootmise edasises suurendamises alates oktoobrist, kuna selle juhtriik Saudi Araabia püüab turuosa tagasi võita. Samas aeglustati tootmise kasvutempot võrreldes eelmiste kuudega.

OPEC+ on pärast aastaid kestnud kärpeid naftaturu toetamiseks suurendanud tootmist aprillist saadik. Pühapäeval tehtud otsusega suurendavad kaheksa OPEC+ liiget oktoobrist tootmist 137 000 barreli võrra päevas, mis on tunduvalt madalam septembri ja augusti tõusust, mis oli umbes 555 000 barrelit päevas ning juuli ja juuni 411 000 barreli suurusest päevasest kasvust.

"Naftaturg taastus veidi, mida toetas kergendus OPEC+ tagasihoidliku toodangu kasvu üle ja tehniline tõus pärast eelmise nädala langust," ütles Fujitomi Securitiesi analüütik Toshitaka Tazawa. "Ootused pakkumise vähenemisele seoses USA võimalike uute sanktsioonidega Venemaa vastu toetavad samuti olukorda," ütles ta, lisades, et langussurve tõenäoliselt püsib, kuna OPEC+ jätkab tootmise suurendamist.