August toidupoes: köögiviljad, liha ja piim jätkasid kallinemist

Augustis maksid nii broileri- kui ka veiseliha poes üle viiendiku rohkem kui aasta eest, kallinesid ka piimatooted ning hüppeliselt tõusis värske kurgi hind.

Konjunktuuriinstituudi värsked andmed näitavad, et paljud toidukaubad maksavad poodides märksa rohkem kui aasta eest. Lihatoodetest kallines aastaga enim kohalik brolier: mullu augustis maksis selle kilogramm keskmiselt 4,15 eurot, nüüd aga 5,14 eurot ehk 24 protsenti rohkem.

Kondita veiseliha kallines 21 protsenti 17,67 eurolt 21,38 euroni. Ka kodune hakkliha maksis üheksa protsenti aastatagusest rohkem ehk 8,72 eurot.

Seakatku mõjud esialgu veel hindades jõuliselt ei kajastu: seakarbonaad, mis mullu maksis 8,52 eurot, on kallinenud 8,81 euroni ehk kolme protsendi võrra, kondita sealiha maksis aga aastatagusest kuus protsenti enam ehk 8,32 eurot.

Sea ribiliha oli aga isegi ühe protsendi võrra odavam kui eelmise aasta augustis ning maksis 8,80 eurot. Odavamaks läks aastaga ka suitsukarbonaad, mille kilohind odavnes viie protsendi võrra 11,50 euroni. Mullu augustis küsisid poed selle eest keskmiselt 12,16 eurot.

Viinerite hind kerkis aastaga kolme sendi võrra 7,78 euroni ning keeduvorsti kilohind läks nelja sendi võrra odavamaks, see maksis augustis 6,55 eurot.

Kui võrrelda lihatoodete hindu tänavu juulis ja augustis, siis suuri muutuseid neis ei olnud, välja arvatud kondita veiseliha puhul, mis kallines kuuga viie protsendi võrra.

Kala hind on kauplustes ja turul sageli väga erinev ning kõigub kuust kuusse märkimisväärselt. Augustis langes poodides lõhe hind: jahutatud lõhe odavnes aastatagusega võrreldes viiendiku võrra ning lõhefilee 21 protsenti, makstes vastavalt 9,15 ja 15,17 eurot kilogrammist. Ka jahutatud forell läks 14 protsenti odavamaks, kilo eest küsiti keskmiselt 9,60 eurot.

Jahutatud räimerümp kallines samas 5,06 euroni ehk 14 protsendi võrra.

Turgudel maksis räimerümp 6,70 eurot ning seda oli 16 protsenti rohkem kui aasta eest.

Jahutatud forelli hind langes aastatagusega võrreldes kaheksa protsenti, see maksis tänavu augustis 11,23 eurot. Jahutatud lõhe hind püsis peaaegu muutumatuna – eelmise aasta augustis maksis selle kilogramm 12,03 ja tänavu 12,07 eurot. Jahutatud lõhefilee hind oli turgudel 21,37 eurot kilo eest ehk ühe protsendi võrra soodsam kui aasta eest.

Aastaga kallinesid kõik piimatooted. Kilepiima eest küsiti möödunud kuul keskmiselt 70 senti liitrilt ehk ligi viis protsenti rohkem kui mullu samal perioodil, tetrapakendis piim kallines ligi üheksa protsendi võrra.

Keefiri hind oli 1,18 eurot liitrilt ehk viis protsenti aastatagusest rohkem, kohvikoor maksis aga üheksa protsenti rohkem ehk 2,92 eurot.

Kõige enam kallines hapukoor, mille eest küsisid poed 28 protsenti rohkem kui 2024. aasta augustis, mil selle hind oli 3,18, tänavu aga 4,07 eurot.

17 protsenti kallim oli ka väikepakendis või, mis maksis 14,96 eurot, samas kui aasta eest sai võikilo kätte 12,80 euroga.

Kohalik juust kallines viie protsendi võrra 12,20 euroni ning kodujuust samuti viie protsendi võrra 6,13 euroni.

Enamik piimatooteid kallinesid ka juuli ja augusti hindu võrreldes, ent hinnatõus jäi kahe protsendi piiresse.

Augustis said hinnalisa ka munad. Kohalike munade puhul kasvas L-suuruses munakarbi hind neli protsenti 2,98 euroni, samas kui M-suuruses munade hind vähenes kolme protsendi võrra 2,44 euroni karbi eest.

Importmunad kallinesid keskmiselt 11 protsendi võrra 2,48 euroni, seejuures vähem lisandus M-suuruses munade ja rohkem L-suuruses munade hinnale.

Köögiviljade kallinemine oli märkimisväärne. Kohalik kurk maksis 82 protsenti rohkem kui aasta eest: toona sai kilo kätte keskmiselt 2,29 euroga, nüüdseks aga on hind kasvanud 4,16 euroni.

Importkurgi puhul oli keskmine hinnatõus 28 protsenti, kuid kui pika kurgi hind isegi langes kuue protsendi võrra, siis lühike importkurk kallines 88 protsenti, makstes mulluse 1,82 euro asemel 3,42 eurot kilogrammist.

Ka mugulsibul kallines aastaga 35 protsenti 1,15 euroni ning importtomat sai kümme protsenti hinnalisa. Kohaliku tomati hind kasvas aastataguse 4,97 euro juurest 5,73 euroni.

Peakapsakilo maksis 22 protsenti rohkem ja porgand kallines nelja protsendi võrra. Seejuures lahtine porgand kallines aastaga 11 protsenti, pakitud porgandi kilo aga kolm protsenti.

Importõunad maksid 37 protsenti rohkem kui aasta eest. Mullu augustis küsiti poodides nende eest 2,08 eurot, tänavu aga juba 2,85 eurot.

Ainult lahtise kartuli hind liikus vastupidises suunas: selle kilogramm maksis lausa viiendiku vähem kui aasta eest ehk toonase 80 sendi asemel 63 senti kilogrammist. Pakitud kartul samas kallines kahe protsendi võrra 1,46 euroni.

Leiva hind aastaga väga ei muutunud: mullu augustis oli see 2,93 eurot, tänavu aga 2,95 eurot. Sai kallines samas kaheksa protsendi võrra 2,78 eurolt kolme euroni.

Nisujahu hind kerkis ühe sendi võrra 1,19 euroni ning kaerahelbekilole lisandus aastaga kaks senti, see maksis möödunud kuul 2,28 eurot kilo eest.

Küll aga on suhkru hind allapoole liikunud: aasta eest maksis kilogramm 1,23 eurot, nüüd aga 16 protsenti vähem, 1,03 eurot.

Ühe kuu lõikes said teraviljatooted samuti pisut hinnalisa. Juulis maksis kaerahelbekilo veel 2,21 eurot ehk seitse senti vähem kui augustis. Ka saiakilole lisandus ühe kuuga kuus senti.