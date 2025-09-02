Eurostat: Eesti aastainflatsioon oli ka augustis euroala kiireim

Euroalal kasvas aastainflatsioon Eurostati kiirhinnangu järgi augustis juuliga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra 2,1 protsendini, Eestis kiirenes inflatsioon 0,6 protsendipunkti 6,2 protsendini, mis oli mitmendat kuud järjest euroala suurim hinnatõusu näitaja.

Euroala liikmesriikidest järgnesid inflatsiooni näitajalt Eestile Horvaatia ja Slovakkia, kus hinnakasv oli eelmisel kuul vastavalt 4,6 ja 4,4 protsendi tasemel.

Aeglaseim oli inflatsioon 0,8 protsendiga Prantsusmaal, Küprosel registreeriti aga möödunud kuul aga 0,1-protsendine deflatsioon, teatas Eurostat.

Lätis oli inflatsioon augustis 4,1 protsenti, Leedus 3,6 protsenti ja Soomes 2,2 protsenti.

Euroala inflatsiooni panustasid möödunud kuul enim 3,2-protsendise kasvuga toidu-, joogi- ja tubakakaubad. Järgnesid 3,1 protsendiga teenused ning 0,8 protsendiga tööstuskaubad. Energiahinnad langesid 1,9 protsenti.