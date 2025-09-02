Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Kristen Michal

ETV saade "Esimene stuudio" alustab teisipäeval uut hooaega ning avasaate külaline on peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.

Algav poliitikahooaeg tõotab kujuneda väga tuliseks, sest kohalikud valimised on ukse ees ja mitmed maksumuudatused kütavad kirgi. Kas riigil on piisavalt raha maksutõusude tagasipööramiseks? Kui mures on koalitsioonierakonnad oma kesise reitingu pärast? Milliseks kujuneb nende valimiste põhiteema?

Peaministrit intervjueerib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.