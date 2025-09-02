Läti-Venemaa piiritaristu valmib 2027. aastal

Läti riigivara ettevõtte VNI sõlmis lepingud kolme ehitusettevõttega Läti-Vene piiritaristu viimase etapi ehitamiseks. Lepingute koguväärtus on ligi 18 miljonit eurot ning tööd on plaanis lõpetada 2027. aasta lõpuks, kirjutab LSM.

Piiriehituse lõppfaas hõlmab ligikaudu 41,26 kilomeetri ulatuses piiritaristu rajamist.

Tööd hõlmavad patrullteede rajamist, millest 2,9 kilomeetrit kulgeb märjal ja soisel maastikul Peiteli järve ääres. Samuti rajatakse vaatetorn ja juurdepääsutee Zilezersi piirkonda, paadisadam koos ujuvsillaga Peiteli järve äärde ning tasandusrada ja juurdepääsutee Opoļi piirivalvekordonisse.

Tööd on jagatud üheksaks osaks.

Lepingute kogusumma on 17 901 458,51 eurot (koos käibemaksuga). See summa hõlmab nii ehitusprojekti koostamist, ehitustöid kui ka autorijärelevalvet.

Enamik töid on plaanis lõpetada 2027. aasta alguseks, kuid üksikutes lõikudes alles 2027. aasta lõpuks.

Valminud tara katab peaaegu kogu 283-kilomeetrise piiri Venemaaga. Ilma piirdeta jääb alla viie kilomeetri piirijoonest, mis kulgeb piirijärvedel või kus on kontrollpunktid ja muud kohad, kuhu on ette nähtud muud lahendused.

Läti ja Valgevene 145-kilomeetrine piiritara valmis möödunud aasta juulis.