Läti saab Venemaa piirile rajatava tara aasta lõpuks valmis

Piiritara Läti-Vene piiril.
Piiritara Läti-Vene piiril. Autor/allikas: VNI / LSM
Lätil on Vene piiri äärsetesse soistesse ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ehitada veel umbes kuus kilomeetrit tara ning see peaks täielikult valmima 2025. aasta lõpuks, teatas Läti kinnisvaraamet (VNĪ).

Läti rahvusringhäälingu LSM.lv teatel lõpetati eelmise aasta lõpus VNI juhtimisel Läti-Venemaa piiritara ehitus prioriteetsetes lõikudes kogupikkusega umbes 250 kilomeetrit ning alustati tara ehitust soistel aladel ja raskesti ligipääsetavates kohtades, mida on kokku umbes 28,35 kilomeetrit, teede ehitamist pontoonidele kogupikkusega 15 kilomeetrit, samuti eelmisel perioodil ehitatud taras leitud puuduste kõrvaldamist.

Vastavalt piirivalve seatud prioriteetidele ja valitsuse käesoleva aasta otsusele on VNi alustanud riigi välispiiri kaitsmiseks vajaliku taristu ehituse viimast etappi piirivalve prioriteetsetes lõikudes mööda Läti-Venemaa piiri, mille pikkus on umbes 41,26 km, lisas LSM. Selleks on kolme ehitusfirmaga sõlmitud üheksa lepingut kogusummas 17,9 miljonit eurot koos käibemaksuga ning need lõigud peaksid valmima 2027. aastal.

Läti-Vene piiri kogupikkus on 283,6 kilomeetrit

VNI juhtimisel valminud Läti-Valgevene piiritara ehitustööd lõppesid 2024. aasta juulis, selle kogupikkuse oli veidi alla 145 kilomeetri. Praegu jätkuvad viimased tööd vajaliku taristu ehitamisel Läti-Valgevene piiril Daugava lõigul, kuhu piiritara rajamist ei ole planeeritud. Need lõigud on plaanis valmis saada 2026. aasta kevadeks.

Toimetaja: Mait Ots

