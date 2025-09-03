Suri endine riigiprokurör Indrek Meelak

Meelak oli Eesti riigiprokurör aastatel 1993-1998.

Keskerakonda kuulunud Meelak oli aastatel 2002-2003 IX riigikogu liige.

2000ndate alguses tegutses ta Tarvastu vallavolikogu liikmena ja juhtis Keskerakonna Viljandimaa piirkonda.

Meelak oli Ülemaailmse Prokuröride Ühingu liige ning Ameerika Ühendriikide Arkansase osariigi Little Rocki linna aukodanik. 2004. aastast oli Meelak hulgimüügiga tegeleva ettevõtte Pluspak OÜ juhatuse liige.