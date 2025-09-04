Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

AS TTP rajab Tallinnas Mustamäe Keskuse kõrvale 24-korruselise elumaja kahe äripinnaga, mille arendaja on nimetanud Manhattaniks. Lisaks on kvartalisse planeeritud avalik park, tervise- ja ärihoone ning neljakorruseline parkimismaja.

TTP juhatuse esimehe Peeter Puusepa sõnul rajatakse merepinnast ligi 100 meetrit kõrge Mustamäe Manhattani kõrghoone praeguse Mustamäe Keskuse kõrvale ja sellega ühendusse.

Arenduse osana ehitatakse välja Mustamäe tee ja Sääse tänava nurgas olev avalik park, lisas Puusepp.

TTP ehitusdirektori Herki Naruski sõnul oli linnaosa uue maamärgi arhitektuurikonkursi lähteülesanne suurlinlik ilme ning kasutus.

"Kaubanduse, kontorite ja eluhoone koondamine toetab viie minuti linna kontseptsiooni – kõik on ühes kohas ja ei pea tööle, poodi või koju minemiseks siseruumidest väljuma. Kuna tegemist on linnaosa kõrgeima hoonega, siis pole privaatsuseks isegi kardinaid vaja ette tõmmata," sõnas Narusk.

"Kompleksi üks väga eriline detail on elanikele mõeldud 800-ruutmeetrine katusepark koos puhkealaga, mis on tõenäoliselt suurim omasugune Eestis," lisas Narusk.

Tüüpiline Mustamäe elanik oma korteri rõdul Manhattani kõrghoones, kunstniku nägemus Autor/allikas: Kadarik Tüür Arhitektid/TTP

Kõrghoonesse tuleb 212 korterit, mille ruutmeetrihinnad algavad 3700 eurost.

Hoone rajamiseks korraldatud arhitektuurikonkursi võitis Kadarik Tüür Arhitektid. A-energiaklassi eluhoone fassaadi hakkab katma must ja roostepruun reljeefne betoon ning katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Manhattani torn valmib 2027. aasta keskpaigas.