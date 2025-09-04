Reformierakond kandideerib Narvas oma nimekirjaga

Reformierakond on Narvas üle pika aja saamas kokku oma nimekirja, millega kandideerib kohalikel valimistel. Esinumbriks saab endine abilinnapea Messurme Pissareva.

"Narva läheb oma nimekirjaga ja Reformierakonna värvides," ütles ERR-ile Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Reformierakonna Narva piirkonna liige Rene Abramson ütles ERR-ile, et nimekiri tuleb. "Uut Reformierakonna rakukest hakkasime looma eelmisel augustil ja nüüd oleme nimekirjaga valimistele minemas ja ambitsioon on volikogus mandaate saada," ütles ta.

Nimekirja esinumber on kevadel Reformierakonnaga liitunud endine Narva abilinnapea Messurme Pissareva.

Pissareva ei soovinud ERR-ile neljapäeval esinumbriks olemisega seoses laiemat kommentaari anda, ent ütles, et erakond avaldab esmaspäeval kogu info ja siis on ta nõus vastama kõikidele küsimustele.

Reformierakond oli oma nimekirjaga Narvas viimati väljas üle-eelmistel KOV valimistel 2017. Nimekirja vedas Ants Liimets, kokku saadi vaid 281 häält ja volikogus ühtegi kohta ei saadud. Volikogu ukse ületas Reformierakond KOV valimistel Narvas viimati 2005. aastal, kui saadi kokku 1562 häält ja volikokku pääses Liimets.