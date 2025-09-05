X!

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

Sigaret.
Sigaret. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Sotsiaalministeerium täiendab tubakaseadust ning tahab 2027. aastast keelata suitsetamise ka ettevõtete kontori- ja muudes üldkasutatavates ruumides. Kaubandus-tööstuskoja hinnangul tekitab see mõttetuid kulutusi, lükkab järelevalve riigi õlult ettevõtetele ning piirab isikute õigusi.

Sotsiaalministeerium saadab peagi teisele kooskõlastusringile bürokraatia vähendamise eelnõu, millega plaanib muuhulgas muuta ka atmosfääriõhu kaitse ja tubakaseadust. Praegu keelab tubakaseadus suitsetada tootmis- ja laoruumides, kuid eelnõuga kavatseb ministeerium sinna lisada ka kontori- ja muud üldkasutatavad ruumid.

Seega ettevõtted peaks ülejärgmiseks aastaks kõrvaldama suitsetamisruumid, ütles ERR-ile Aive Telling sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnast.

"On lähtutud sellest, et need alad, kus meil on täna juba suitsetamine keelatud, aga on lubatud suitsuruumid ning kus tehakse järelevalvet nii suitsetamise piiramise üle kui suitsetamise lubamise üle – seal suitsetamise lubamine kaoks ära. Riigi ressursi kasutamine suitsetamise võimaldamisele ja selle järelevalvele on riigi vahendite ebaeetiline ja mittesihtotstarbeline kasutamine," ütles Telling.

Kaubanduskoda avaldas esimesel kooskõlastusringil arvamuse, kus kritiseeris nii eelnõu ebaselget sõnastust kui ka selle väidetavat eesmärki bürokraatiat vähendada.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts küsis, miks ei ole mõeldud selle peale, milliseid kulusid uus keeld kaasa võib tuua ja kas see on realistlik ja mõistlik: "Kogu see pool, mida hea õigusloome ju ette näeb. See pool oli seal väga puudulik."

"Teisest küljest, mis meid sisuliselt kõige rohkem ärritab, on, et eelnõuga, mille nimetus ei viita kuidagi, et sellel üldse midagi oleks tubaka teemaga või turismi või mõne muu valdkonnaga mingitki pistmist ja mille nimi otsesõnu viitab, et tegemist peaks olema bürokraatia vähendamisega, tuleb hoopis kohustusi ja kulutusi tõenäoliselt juurde. Kui me ütleme ametlikus dokumendis ja eelnõu pealkirjas, et tegemist on bürokraatia vähendamisega, siis ma arvan, et see on sügavalt eksitav, kui tegelikult sisu hoopis tähendab midagi muud," lisas Palts.

Palts märkis, et bürokraatia ei tähenda pelgalt seda, et kuskil tuleb mingisugune luba või avaldus esitada, vaid ka halduskoormust laiemalt. Ta lisas, et majandus- ja justiitsministeerium jagavad kaubanduskoja seisukohta.

"Loomulikult võib ju diskuteerida selle, et kui need muudatused toovad kaasa riigiametite enda kohustuste vähendamise. Lihtsalt keelame mingisugused asjad ära ja siis ei siis ei pea järelevalvet tegema," tõdes Palts. "See on omamoodi lähenemine. Nii ei peaks asjad tegelikult käima – bürokraatia vähendamise sildi all."

Telling sotsiaalministeeriumist ütles, et nad täiendasid eelnõu mitmes kohas, sealhulgas lisakulutuste ja ümberkorralduste osas. Samas nentis ta, et ministeerium jääb endale suitsuruumide keelamisel kindlaks, eesmärgiga hoida kokku riigi ressurssi.

Palts kaubanduskojast tõstatas ka küsimuse, kas ja kui palju võiks riik üldse isikute õigusi piirata. Ta küsis, et kui inimesed soovivad suitsetada ning ettevõte on valmis seda neile pakkuma, siis miks peab riik selle üle järele valvama?

