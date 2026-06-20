Amet ei ole valesti paigaldatud teeäärsete siltide eest trahvi teinud

Suvisel ajal teede ääres kohatavad, tihtipeale lihtsalt papitükile kritseldatud plakatid maasika-, kurgi- või meemüügi kohta, peavad olema transpordiametiga kooskõlastatud ja nendele kehtib hulk nõudeid. Lubamatute siltide eest pole amet siiski trahvi teinud, seni on õnnestunud segadused lahendada selgitustööga.

Enamik talunikke ilmselt isegi ei tea, et selleks, et püstitada plakat, et teeääres oma tooteid müüa, peavad nad kõigepealt küsima selleks transpordiametilt loa. 18:45

Liiklusseaduse järgi on kõik väikseimadki plakatid käsitletavad kui liiklusvälised teabevahendid, millele kehtestatud hulk nõudeid. Loa saamiseks tuleb transpordiametile esitada kirjalik taotlus, millega koos esitada plakati värviline kujundus ning asukohaskeem.

"Reeglina menetletakse kiiresti. Ma usun, et juba seitsme tööpäeva jooksul on võimalik saada tagasisidet või lausa nõusolekut, kui kõik sobib. Ta ei tohi meenutada liiklusmärki ega tõmmata liigset tähelepanu, ei tohi eksitada liiklejad ja varjata nähtavust," ütles transpordiameti teehoiuteenistuse Põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov

Plakatit ei tohi kinnitada liiklusmärgi posti külge ega ka kohta, kus see võiks segada teisi liiklejaid, näiteks otse teepervele. Suurtel riigiteedel ei tohi teabevahendit paigaldada lähemale kui 12 meetrit teeservast.

"See võib tekitada täiendavat liiklusohtu. Kui keegi autojuht hakkab ootamatult pidurdama, et vaadata, mida seal müüakse. Võib-olla pargitakse valesti ja ohtlikult," sõnas Kisseljov.

Sellised nõuded on liiklusseaduses kehtinud juba üle kümne aasta, kuid et talu teeotsas ei tohi ametliku tõendita ka kartuleid või vaarikaid reklaamida, tuleb paljudele üllatusena.

"Ma arvan, et see on liiga suur bürokraatia, seda asja saab palju lihtsamalt teha. Kui neil isegi oleks soov seda teha, siis üldise sellise plaani, milline see märk välja näeks ja oleks inimestele info kohe kättesaadav, oleks üldised juhised ja lihtsalt arusaadav, kõik kuidas paigaldada kuhu. Mitte, et pead hakkama nende info järgi kaardistama ja eiteakuhu saatma ja siis kolm nädalat ootama veel, enne kui mingi vastus tuleb," ütles maasikamüüja Ilmar Rohusalu.

Talupidajate keskliidu juht Timo Varblas ütleb, et talunikel on meeletult palju regulatsioone, millega end pidevalt kursis olla, kuid see info tuli ka talle uudisena.

"Meie bürokraatia vähendamise kavaga see ei lähe kindlasti kokku. Ja kui me räägime liiklusohutusest, siis ma arvan, et on oluline see, et see kõik toimuks ohutult ja selleks peaks olema pigem niisugused juhised, kuidas neid silte paigaldada. Kui me võtamegi maantee, kus on kiirus näiteks 90 kilomeetrit tunnis, siis see soovitus, kui palju näiteks enne seda teeotsa või mahakeeramist silt paigaldada, et autojuhil oleks piisav reageerimisaeg ja et ei tekiks ootamatuid olukordi. Ma arvan, et läbi selle on kindlasti seda mõistlikum teha," rääkis Varblas.

Statistikat, kui palju plakatite paigaldamise taotlusi esitatakse, transpordiamet ei tee, kuid suviti, mil talupidajad oma värsket saaki teeotstes müüvad, on neid palju rohkem. Samas nõustub transpordiamet, et paljud inimesed seda nõuet ei tea ja nii leiavad nad ringsõitudel palju lubamatuid silte.

"Siis meie esimene samm on see, et me võtame ühendust. Tihtipeale on ka kirjutatud mingi telefoninumber sellel reklaamisildil. Me võtame ühendust, selgitame ja räägime ja see juba aitab," ütles Viktor Kisseljov.

Ettekirjutusi on amet lubamatute reklaamide pärast viimaste aastate jooksul teinud alla kümne ja trahve üldse mitte.