Uued ID-kaardid ei pruugi kauplustes kliendikaartidena toimida

ID-kaart.
ID-kaart. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Alates juulist väljastatud ID-kaardid kasutavad uuemat kiibiplatvormi, mille tõttu ei pruugi uuendamata tarkvaraga kaardilugejad neid tuvastada. Probleem puudutab nii kauplusi, ministeeriume kui ka teisi riigiasutusi.

Alates 2025. aasta juulist väljastab Eesti kaarditootja IDEMIA uusi ID-kaarte, mis kasutavad uuemat kiibiplatvormi – seetõttu võib juhtuda, et teenusepakkuja süsteemid ei suuda uue ID-kaardiga seotud kliendikaarti automaatselt lugeda.

"Uue ID-kaardiga võib juhtuda, et osad kliendikaardi teenused ajutiselt ei tööta, kuid ükski kliendikaart ei tohiks olla kehtetu ning teenusepakkuja poolsete arendustega peaks kõik olema taastatav," selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) elektroonilise identiteedi osakonna ekspert Silvia Lips.

Ta kinnitas, et probleem puudutab kõiki teenusepakkujaid – nii avaliku kui erasektori asutusi –, kelle infosüsteemid kasutavad ID-kaarti identiteedi tuvastamiseks, digiallkirjastamiseks või kliendikaardina.

"See tähendab, et ka PPA, ministeeriumid ja teised riigiasutused peavad oma süsteemides tegema vastavad muudatused, et tagada ühtlane toimimine kõigi ID-kaartidega," lisas Lips.

Teenusepakkujad peavad tegema eelkõige tarkvaralisi uuendusi, mitte ostma uusi terminale – kaardilugejad jäävad üldjuhul samaks, rõhutas RIA esindaja.

Novembris tulevad veelgi uuemad ID-kaardid

Alates 16. novembrist hakkab Eesti väljastama Thalesi toodetud ID-kaarte, mis erinevad senistest kaartidest nii kiibiplatvormi kui ka tarkvaralise lahenduse poolest.

"Nagu iga uue põlvkonna puhul, peavad teenusepakkujad oma süsteemid ka nende kaartidega ühilduvaks tegema. RIA töötab koos partneritega selle nimel, et vajalikud juhendid ja tarkvarauuendused oleksid kättesaadavad varakult," lausus Lips.

Kasutajatel soovitab RIA kliendikaartide toimimisega seotud probleemide korral pöörduda otse teenusepakkuja poole. Ettevõtetel palub amet end kursis hoida RIA juhistega ning liituda ID-tarkvara teavituslistiga, et saada kõige värskemat infot

Prismas kauplustes esineb ID-kaardi kasutamisega kliendikaardina häireid

Reedel saatis Prisma klientidele kirja, kus teavitas, et kett töötab selle nimel, et rakendada uute kiipide lugemiseks vajalik tarkvara kõigis Prisma kauplustes, kuid paraku võtab see veel aega.

Kuni vajaliku muudatuse rakendamiseni ei saa alates 2. juulist väljastatud ID-kaarte automaatselt konto staatuse tuvastamiseks kasutada. Samuti ei saa nende ID-kaartidega kasutada ostupulti, teatas Prisma.

Klientidele, kellel on alates 2. juulist väljastatud ID-kaart, soovitab Prisma enne tavakassas tasumist teavitada kassapidajat, kes sisestab ID-kaardi andmed käsitsi. Iseteeninduskassas soovitab Prisma kutsuda enne tasumist klienditeenindaja, kes sisestab ID-kaardi andmed käsitsi.

Juhul kui klient on kaubad ostupuldiga skaneerinud, ei ole ID-kaardiga võimalik seda ostu kassasüsteemis tuvastada ning seetõttu tuleb kaubad uuesti kassas või iseteeninduskassas skaneerida.

