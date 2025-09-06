X!

Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul toimus Profittlichi õndsaks kuulutamise missa

Peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise missa
Paavst Franciscuse surma tõttu edasi lükkunud peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine leidis aset laupäeval Tallinnas Vabaduse väljakul.

"Täna, peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise päeval, mälestame mitte ainult vankumatu usuga erakordset meest, vaid tähistame Eesti ajaloos esmakordset ja sügava tähendusega sündmust. Eesti katoliku kiriku ajaloos on see esimene õndsakskuulutamine," lausus välisminister Margus Tsahkna.

27. juuni 1941. aasta ööl arreteeriti Profittlich Tallinnas ja viidi Moskvast 800 kilomeetri kaugusel asuvasse Kirovi vanglasse. Seal talus ta halastamatuid öiseid ülekuulamisi, alandamist ning füüsilist ja moraalset piina. Revolutsioonivastases tegevuses süüdistatuna mõisteti ta surma, kuid ta suri enne karistuse täideviimist lõputute piinamiste tagajärjel 22. veebruaril 1942.

Toimetaja: Mari Peegel

Galerii: Tallinnas Vabaduse väljakul toimus Profittlichi õndsaks kuulutamise missa

