Galerii: meefestivalil oli kesisele aastale vaatamata meevalik suur

Kuigi mee-aasta on olnud pigem tagasihoidlik, see laupäeval Karksi-Nuias toimunud meefestivalil ei kajastunud- mete valik oli rikkalik ja vähene meesaak pole meepurgi hinda veel jõudnud.
Meepealinnas Karksi-Nuias peeti laupäeval 17. meefestivali. Kuigi jaheda ja vihmase suve tõttu jäi meesaak kesiseks, oli meefestivalil meevalik suur ja ka hinnatase ei andnud veel märku ebasoodsast meeaastast.

Karksi-Nuia mees Toomas Vene ja Pärnu proua Linda Kambla peavad ennast üsna suureks meesõbraks. Pealegi saab meefestivalilt magusa kätte üsna soodsa hinnaga.

"Ma arvan, et aastas paar-kolm kilo läheb ikka ära. Ma tahan seda kõige tavalisemat (mett). Ja üritan ikka vaadata seda, et ta päris suure tee ääres ei ole, vaid puhtamat," ütles Vene.

Mesinike hinnangul on tänavune meeaasta alla keskmise.

"Mett on vähe. Oli väga vihmane ilm ja mesilane tahab päikest ikka rohkem saada. Praegu veel ei ole (hinnas see) paista, aga arvata on, et see hakkab tõusma," lausus Mulgi vallast päri kutseline mesinik Mart Õun.

Olustvere teenidus- ja maamajanduskooli õppemesila leti taha tekkis kohati järjekord,  nemad pakkusid värskelt vurritatud mett, kreemjat mett ja meesegusid.

"Tundub, et meesegud lähevad hetkel kõige paremini. Ja kärjemesi on ka hästi läinud," ütles mesinduse eriala juhtõpetaja Valmar Lutsar.

Kuigi meeaasta kujunes kesiseks, on sellel mesinike hinnangul ka positiivne pool – nüüd on hea võimalus kogu varasematel aastatel seisma jäänud mesi maha müüa.

Toimetaja: Marko Tooming

Galerii: meefestivalil oli kesisele aastale vaatamata meevalik suur

