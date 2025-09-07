Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule

Pühapäeva õhtul sõitis Sunlines kiirkatamaraan "VEGTIND" tehnilise rikke tõttu madalikule. Laev suundus Tallinnasse Aegna saarelt.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Lea Bärensoni sõnul ükski reisija viga ei saanud ning politsei tegeleb asjaolude selgitamisega.

"Täna kell 18.55 sai häirekeskus kõne, et Tallinnas on laev sõitnud madalikule. Laev tuli Aegna saarelt Tallinna suunas ning sõitis Linnahalli lähedal madalikule. Hetkel on tegemist esmase infoga. Uurimine selgitab, mis asjaoludel laev madalikule sõitis. Oluline on välja tuua, et inimesed on toimetatud turvaliselt kaldale ning keegi vigastada ei saanud," sõnas Bärenson.

Laeva meeskonna sõnul toimus õnnetus tehnilise rikke tõttu.