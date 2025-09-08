Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

Pühapäeval tungisid Saksamaa politseiüksused kaubalaevale Scanlark, kirjutab Der Spiegel. Uurijate sõnul kahtlustatakse, et 26. augustil lasti kaubalaevalt välja droon, mis lendas üle sõjalaeva eesmärgiga seda luurata ja pildistada.

Ajalehe Kieler Nachrichten andmetel ei lubatud operatsiooni ajal meeskonnaliikmetel laevalt lahkuda. Samuti otsisid sukeldujad läbi laeva veealuse osa.

Meedia teatel tegutseb uurimise all olev kaubalaev Scanlark Tallinna ettevõtte Vista Shipping Agency heaks.

Laev on alates 2006. aastast registreeritud Kariibi mere riigis Saint Vincent ja Grenadiinid. Alates 2009. aastast kannab see nime Scanlark ning läbib regulaarselt Kieli kanalit.

Enne Kieli saabumist viibis laev Rotterdami sadamas ning pidi esialgu suunduma edasi Soome.

Schleswig-Holsteini ja Alam-Saksi siseministrid tänasid ühisavalduses eriüksusi eduka tegutsemise eest.

"Kahtlase kaubalaeva kontrollimine Saksamaa Läänemere piirkonnas on tugev signaal ja rõhutab meie õigusriigi tegutsemisvõimet," lausus Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Käesoleva aasta jaanuarist märtsini registreeriti Saksamaa strateegiliste objektide lähistel 536 kahtlast droonilendu.