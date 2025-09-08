X!

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

Välismaa
FOTO ON ILLUSTRATIIVNE. Kaubalaev Kieli kanalist lahkumas
FOTO ON ILLUSTRATIIVNE. Kaubalaev Kieli kanalist lahkumas Autor/allikas: SCANPIX/Marcus Brandt/dpa
Välismaa

Pühapäeval otsisid Saksamaa eriüksused Kieli kanalis luurekahtluse tõttu läbi kaubalaeva Scanlark. Saksa meedia teatel tegutseb laev Tallinna ettevõtte Vista Shipping Agency heaks.

Pühapäeval tungisid Saksamaa politseiüksused kaubalaevale Scanlark, kirjutab Der Spiegel. Uurijate sõnul kahtlustatakse, et 26. augustil lasti kaubalaevalt välja droon, mis lendas üle sõjalaeva eesmärgiga seda luurata ja pildistada.

Ajalehe Kieler Nachrichten andmetel ei lubatud operatsiooni ajal meeskonnaliikmetel laevalt lahkuda. Samuti otsisid sukeldujad läbi laeva veealuse osa.

Meedia teatel tegutseb uurimise all olev kaubalaev Scanlark Tallinna ettevõtte Vista Shipping Agency heaks.

Laev on alates 2006. aastast registreeritud Kariibi mere riigis Saint Vincent ja Grenadiinid. Alates 2009. aastast kannab see nime Scanlark ning läbib regulaarselt Kieli kanalit. 

Enne Kieli saabumist viibis laev Rotterdami sadamas ning pidi esialgu suunduma edasi Soome.

Schleswig-Holsteini ja Alam-Saksi siseministrid tänasid ühisavalduses eriüksusi eduka tegutsemise eest.

"Kahtlase kaubalaeva kontrollimine Saksamaa Läänemere piirkonnas on tugev signaal ja rõhutab meie õigusriigi tegutsemisvõimet," lausus Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Käesoleva aasta jaanuarist märtsini registreeriti Saksamaa strateegiliste objektide lähistel 536 kahtlast droonilendu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Der Spiegel, Eurointegration

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

08.09

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

08.09

Saks: Ukraina pealesurutud droonisõda on takistanud Venemaal plaane ellu viia

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

Teadur: Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja India vahel ei ole liitlassuhet

08.09

"Välisilm": USA jälgib pingsalt Hiina, Venemaa ja India soojenevaid suhteid

08.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

08.09

Sõrskõi: Ukraina väed vabastasid augustis 58 ruutkilomeetrit territooriumi Uuendatud

08.09

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

08.09

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

07.09

Lätis kadunuks jäänud Kanada sõdur leiti surnuna

08.09

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

08.09

Läti nõuab 841 Vene kodaniku lahkumist oktoobri keskpaigaks

ilmateade

loe: sport

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

08.09

Rahvusvaheline malefestival tõi Tallinnasse üle 150 maletaja

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

loe: kultuur

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

08.09

Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

loe: eeter

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

08.09

Botaanik: tundmatu seene puhul peab alati seenejalga ja kübaraalust uurima

08.09

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

08.09

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Raadiouudised

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjoni otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu.

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

08.09

Narva-Jõesuus plaanitakse uppunud kalalaeva vrakk merest välja tõsta

08.09

Alutaguse tervisespordikeskuses alustatakse suusarajaäärsete puude raiet

08.09

Lähipäevil jahedamaks ei lähe

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo