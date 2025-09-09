X!

Michal Costale: Euroopa Liit peab näitama jõudu

Eesti
Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa kohtus Tallinnas peaminister Kristen Michaliga
Vaata galeriid
12 pilti
Eesti

Euroopa Liit peab sellel sügisel näitama selgelt jõudu nii enda kaitsevõime suurendamisel kui ka Venemaa survestamisel, ütles peaminister Kristen Michal esmaspäevaõhtusel kohtumisel Tallinnas Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costale.

Peaministri sõnul on eesolevatel Euroopa Ülemkogudel Eesti jaoks kõige olulisem, et kasvaks sõjaline toetus Ukrainale ja surve Venemaale. Samuti tuleb kiiresti edasi liikuda EL-i kaitsevalmiduse suurendamisega.

"Eesti sõjaline abi Ukrainale on ainuüksi sellel aastal olnud 0,3 protsenti meie SKP-st. Samuti oleme avalikult välja öelnud oma panuse julgeolekugarantiidesse. Siiski on vaja ka EL-i ühise panuse suurendamist," rääkis Michal.

"Ühtlasi tuleb viivitamatult edasi liikuda EL-i laienemisega. Ukraina ja Moldova mõlemad on oma kodutöö ära teinud, läbirääkimised tuleb mõlemaga esimesel võimalusel avada," sõnas Michal.

"Venemaa tuleb läbirääkimistelaua taha ainult siis, kui oma survet jõuliselt kasvatame," lisas ta. "Selleks on vaja veelgi vähendada Venemaa tulusid ning sanktsioneerida energiakandjaid, kiirendada varilaevastiku vastast võitlust ning võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad Ukraina heaks," kirjeldas Eesti valitsusjuht.

Veel tutvustas peaminister Eesti prioriteete EL-i järgmise pikaajalise eelarve (MFF) läbirääkimisteks. "Meie peamine fookus on kaitsel, piiriülestel ühendustel ja idapiiril. Venemaa agressioonisõjast mõjutatud idapiiririigid vajavad lisaks kaitsele selget tuge ka majanduslike ja sotsiaalsete mõjudega tegelemisel," selgitas ta.

Costa külastas Tallinna oma pealinnade tuuri raames, mille eesmärk on kohtuda enne sügishooaja esimest Euroopa Ülemkogu kõigi seal osalevate valitus- ja riigijuhtidega. Eestiga samal päeval külastas ta veel Soomet ja Rootsit. Teisipäeval on tal plaanis jõuda nii Lätti, Leetu kui ka Poola.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:42

Pern loodab varjatud rahastamise kriminaalasjas sügisel kahtlustuseni jõuda

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:26

Südamerabandust võivad põhjustada pisikud

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08:20

Eelarvenõukogu: puudujäägi täiendav suurendamine pole põhjendatud

08:10

Kaupade eksport kasvas üheksa protsenti, kuid seda reekspordi hüppe tõttu

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

07:58

Osa omavalitsusi on muutnud õpetajate palgaarvestust

07:38

Otse kell 10: kaitseminister Pevkuri ettekanne riigikogu ees

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08.09

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga

08.09

Läti nõuab 841 Vene kodaniku lahkumist oktoobri keskpaigaks

08.09

Ülitöödeldud toit käib tervisele

08.09

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

ilmateade

loe: sport

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

loe: kultuur

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

08.09

Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

loe: eeter

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

08.09

Botaanik: tundmatu seene puhul peab alati seenejalga ja kübaraalust uurima

08.09

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

08.09

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Raadiouudised

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

08.09

Narva-Jõesuus plaanitakse uppunud kalalaeva vrakk merest välja tõsta

08.09

Alutaguse tervisespordikeskuses alustatakse suusarajaäärsete puude raiet

08.09

Lähipäevil ilm jahedamaks ei lähe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo