X!

Euroopa Liidu netomaksjad kavandavad survet eelarve vähendamiseks

Välismaa
Euroopa Liidu nõukogude ja ülemkogu pidamise saal Brüsselis
Euroopa Liidu nõukogude ja ülemkogu pidamise saal Brüsselis Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Välismaa

Euroopa Liidu jõukamad liikmesriigid, mis maksavad EL-i mitmeaastasesse ühiseelarvesse (MFF) sisse rohkem kui sealt tagasi saavad, on alustanud koostööd, et saavutada järgmiseks perioodiks esitatud 1,8 triljoni euro suuruse eelarve vähendamine.

Teisipäeval, mõni nädal enne eelarvenumbrite üle algavaid tõsiseid läbirääkimisi, kohtuvad üheksa netomaksja ministrid, et kooskõlastada vastukampaaniat Euroopa Komisjoni esitatud ja nüüd riikide kokkulepet ootavale eelnõule, kirjutas väljaanne Politico nelja riigi diplomaatidele viidates.

"Maht peab oluliselt vähenema," ütles Rootsi Euroopa asjade minister Jessica Rosencrantz enne kohtumist Politicole. "Rootsi sissemakse dramaatiliseks suurendamiseks pole lihtsalt ruumi ega ka ühegi teise netomaksja sissemakse dramaatiliseks suurendamiseks. Rootsi ja teised teevad selle järgmise Euroopa Ülemkogu kohtumise eel väga selgeks."

Lisaks Rootsile peaksid Politico andmeil läbirääkimistel osalema ka Taani, Soome, Austria, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa ja Belgia. Läbirääkimised toimuvad enne Brüsselis algavat üldasjade nõukogu, kus arutatakse EL-i seitsmeaastast (2028-34) finantsraamistikku.

Samas soovib vastupidisel seisukohal olev 16 riigist koosnev leer – nn ühtekuuluvuspoliitika sõbrad – kärpeid välistada. Nad väidavad, et põllumajandusele, kalandusele ja ühtekuuluvuspoliitika raames vaesematele piirkondadele tehtavatele maksetele minevaid kulutusi tuleb võrreldes komisjoni eelarveettepanekuga veelgi suurendada, kuna need moodustavad vähem kui poole MFF-i kogukulutustest.

"Komisjoni ettepanekus on ühtekuuluvuspoliitika, ÜPP (ühine põllumajanduspoliitika) ja ÜKP (ühine kalanduspoliitika) ainsad poliitikavaldkonnad, mis reaalselt kärbetega silmitsi seisavad, hoolimata uue mitmeaastase finantsraamistiku mahu üldisest suurenemisest," kirjutasid riigid esmaspäeva õhtul Rumeenia koordineeritud ühisavalduses. Sellega liitusid Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania.

Euroopa Komisjon loodab, et bloki liikmed annavad rohelise tule ettepanekule kulutada paketi osana aastatel 2028–2034 kuni 1,8 triljonit eurot.

Koos Covid-ajastu võla tagasimaksetega ulatuks eelarve kogukulu ligi 2 triljoni euroni ehk 1,26 protsendini kõigi EL-i riikide kogurahvatulust. Võrdluseks, praegune MFF, aastateks 2021.–2027. kokku lepitud eelarve moodustab umbes 1,1 protsenti liikmesriikide kumulatiivsest rahvatulust.

"Me peame loobuma Brüsseli refleksist, kus püütakse lihtsalt lahendada iga probleemi suurema rahasummaga," ütles Austria Euroopa minister Claudia Bauer. "Eriti ajal, mil paljud liikmesriigid peavad tegema riiklikku kokkuhoidu ja raskeid eelarveotsuseid, vajab ka EL suuremat vaoshoitust."

"Seepärast koordineerivad netomaksjariigid oma tegevust tihedamalt," lisas Bauer. "Ühise lähenemisviisi ja vajadusel selgete punaste joonte abil järgmise EL-i eelarve jaoks."

Ajal, kui läbirääkimised hakkavad muutuma üha pingelisemaks, avaldavad 16 suuremat eelarvet toetavat riiki survet viiele netomaksjale – Saksamaale, Rootsile, Austriale, Taanile ja Hollandile – mis saavad EL-i eelarvesse tehtavatelt maksetelt allahindlusi ehk tagasimakseid.

Nende avalduses kutsuti komisjoni uuesti üles tagasimakseid kaotama, väites, et nende taaskehtestamiseks puudub poliitiline ja majanduslik põhjendus.

16 riiki näitasid ka üles soovi edasi lükata osa EL-i koroonajärgse laenu tagasimaksmisest, mis eeldatavasti maksab järgmise eelarvetsükli jooksul 168 miljardit eurot.

Netomaksjate kohtumine toimub keset ootusi, et juuni alguses esitatakse detailsem läbirääkimiste pakett, mis sisaldab kavandatava eelarve üksikasjalikku lahtikirjutust koos konkreetsete numbrite ja kulude jaotusega. Plaanid on välja töötanud Küpros, mis on sel poolaastal EL-i Nõukogu eesistujariik.

Küpros on viimastel nädalatel pidanud läbirääkimisi riikide delegatsioonidega, et hinnata nende eesmärke, ja võib esitada ajakohastatud eelarve jaotuse juba 10. juunil, ütlesid kaks allikat. Pärast seda tuleb plaanid esitada Brüsselis baseeruvatele liikmesriikide suursaadikutele ning seejärel arutavad neid riikide juhid 18. juunil algaval Euroopa Ülemkogul.

Vaatamata soovile piirata oma sissemakseid, soovib üheksast netomaksjast koosnev rühm rõhutada, et toetab suuremaid kulutusi bloki seatud eesmärkidele, nagu julgeoleku tugevdamine ja tööstuse tugevdamine.

"Me vajame õigeaegset kokkulepet kaasaegse ja tulevikukindla mitmeaastase finantsraamistiku osas, mille prioriteedid on konkurentsivõime ja kaitse," ütles Soome Euroopa asjade minister Joakim Strand. "Samal ajal peab raamistiku üldine tase olema madalam."

Samuti kutsus Hollandi uus valitsus EL-i üles tegema uue eelarve osas raskeid valikuid, et tagada ressursside eraldamine sinna, kus neil oleks suurim piiriülene mõju.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

13:01

Euroopa Liidu netomaksjad kavandavad survet eelarve vähendamiseks

12:59

Tallinna uus koolikoha määramise süsteem tekitab palju segadust

12:59

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

12:58

"Mona Lisa" ümber tekkinud ummik peegeldab muutunud kultuuritarbimist

12:43

Harri Tiido: pragmaatilisest föderalismist Euroopa kaitses

12:32

Tallinn soovib taksode ja elektriautode kadumist bussirajalt

12:25

Raadiouudised (26.05.2026 12:00:00)

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

11:07

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

25.05

Sõja 1552. päev: Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Kreml ähvardas Armeenia EL-iga sõbrustamise tõttu odavast gaasist ilma jätta

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

ilmateade

loe: sport

12:59

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

11:26

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

10:50

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

loe: kultuur

11:23

Keelenupp. Sidinast ja sid-lõpust

11:18

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

10:48

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

loe: eeter

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

11:03

Puukborrelioos võib kulgeda ebamääraste sümptomitega ja jääda märkamata

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Raadiouudised

10:20

Sotsiaalministeerium loodab tulemuspõhise rahastusega EMO-sse pöördujate arvu vähendada

09:55

Kliimaseaduse tegemiseks kulus 375 000 eurot

09:45

Riik loodab uued kopterid osta ELi rahaga

09:20

Raadiouudised (26.05.2026 09:00:00)

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

25.05

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo