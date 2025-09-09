X!

Norra valimiste järel jätkab senine vasakpoolne valitsus

Välismaa
Norra valimised võitis senise peaministri Jonas Gahr Støre Tööpartei.
Norra valimised võitis senise peaministri Jonas Gahr Støre Tööpartei. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLE BERG-RUSTEN
Välismaa

Norra peaministri Jonas Gahr Støre Tööpartei ja tema vasakpoolsed liitlased saavutasid esmaspäeval lõppenud parlamendivalimistel napi võidu ja jäävad võimule hoolimata parempopulistliku Progressipartei toetuse hüppelisest kasvust.

Støre ja tema liitlastest väikeparteide blokk võitis parlamendis 169 kohast 87, kui loetud oli 99 protsenti häältest. Parempoolne opositsioon sai 82 kohta, kusjuures senine suurim opositsioonijõud, konservatiivid, said ühe oma halvima valimistulemuse viimastel aastakümnetel.

See tulemus tähendab, et Støre moodustab suure tõenäosusega valitsuse nelja teise vasakpoolse partei toel.

Esmaspäeva õhtul Oslos oma toetajatele pöördudes ütles Støre, et tulemus näitab, et sotsiaaldemokraatidel on võimalik valimisi võita isegi siis, kui parempoolsed jõud on Euroopas tõusuteel, vahendas väljaanne Politico Norra meediakanalit VG.

Võimulpüsimiseks vajab 65-aastane Støre ilmselt kõigi ülejäänud nelja vasakpoolse erakonna toetust, jäädes neist sõltuvaks oluliste õigusaktide, näiteks eelarvete vastuvõtmisel. Nende toetuse saamiseks seisab ta tõenäoliselt silmitsi raskete aruteludega sellistes küsimustes nagu jõukate maksutõusud, tulevased naftauuringud ja Norra kahe triljoni dollari suuruse riikliku investeerimisfondi osaluste müük Iisraeli ettevõtetest.

Vasakblokk on aga lõhenenud näiteks naftapuurimise küsimuses, Tööpartei soovib puurimist jätkata, rohelised on sellele vastu. Mõlemad toetavad tihedaid suhteid Euroopa Liiduga ja pikemas perspektiivis ka võimalikku liikmelisust – millele on aga vastu nii Keskerakond kui ka äärmusvasakpoolsed, samuti enamik norralasi. Äärmusvasakpoolsed tahavad, et Norra pensionifond, mis on maailma suurim riiklik investeerimisfond, loobuks investeeringutest Iisraelis, millele Tööpartei vastu seisab.

"Støre jätkab peaministrina, kuid palju keerulisemas parlamentaarses olukorras, kus ta sõltub valitsemisel viiest parteist," ütles Tromsø ülikooli politoloogia dotsent Jonas Stein Reutersile.

Progressipartei tegi rekordtulemuse

Immigratsioonivastane parempopulistlik Progressipartei saavutas oma ajaloo parima tulemuse üleriigilistel valimistel, kahekordistades oma häälte osakaalu umbes 24 protsendini (48 kohta partlamendis) ja langetades konservatiivid parlamendis suuruselt kolmandaks jõuks. Konservatiivide juht Erna Solberg ütles, et võtab isikliku vastutuse oma partei kehva tulemuse eest.

Vaatamata vasakpoolsete võidule näitas esmaspäevane hääletus konservatiivsete valijate seas veelgi suuremat nihet paremale.

Sylvi Listhaugi (47) juhitud Progressipartei kindlustas 169-kohalises parlamendis endale 48 kohta, mis on enam kui kaks korda rohkem kui neli aastat tagasi, kuna partei lubadus suurtest maksukärbetest näis olevat paljude valijate seas vastukaja leidnud.

Listhaug, kes nimetab oma eeskujudeks Ronald Reagani ja Margaret Thatcherit, tegi kampaaniat, väites, et avalik sektor kulutab liiga palju sellistes valdkondades nagu rahvusvaheline abi ja rohelise energia toetused.

"Noored on tänapäeval palju parempoolsemad kui varem. Ma arvan, et Progressipartei on võitnud suure osa noorte häältest, eriti noorte meeste seas," ütles Eirik Loekke, Oslos asuva liberaalse mõttekoja Civitas liige.

Ükski parempoolsetest parteidest, mis kohti võitsid, sealhulgas endise peaministri Erna Solbergi konservatiivid, pole püüdnud USA presidendi Donald Trumpi toetust, erinevalt mõnest oma kolleegidest mujal Euroopas.

Støre on olnud vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse peaminister alates viimastest valimistest 2021. aastal.

Støre positsioonide paranemine arvamusküsitlustes sel aastal on tihedalt seotud populaarse endise NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi naasmisega valitsusse, kellest sai veebruaris rahandusminister. Mõne päeva jooksul pärast tema ametisse nimetamist, mida nimetatakse "Stoltenbacki efektiks", millega tõusis Tööpartei populaarsus 10 protsendipunkti võrra.

Norra 169-liikmelise parlamendi ehk Stortingi valimise õigus oli umbes 4,3 miljonil inimesel riigi 5,6-miljonilisest elanikkonnast. TV2 andmetel oli valimisaktiivsus sel aastal 79 protsendi ringis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico, Reuters, AFP-STT-BNS

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:42

Pern loodab varjatud rahastamise kriminaalasjas sügisel kahtlustuseni jõuda

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:26

Südamerabandust võivad põhjustada pisikud

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08:20

Eelarvenõukogu: puudujäägi täiendav suurendamine pole põhjendatud

08:10

Kaupade eksport kasvas üheksa protsenti, kuid seda reekspordi hüppe tõttu

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

07:58

Osa omavalitsusi on muutnud õpetajate palgaarvestust

07:38

Otse kell 10: kaitseminister Pevkuri ettekanne riigikogu ees

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08.09

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga

08.09

Läti nõuab 841 Vene kodaniku lahkumist oktoobri keskpaigaks

08.09

Ülitöödeldud toit käib tervisele

08.09

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

ilmateade

loe: sport

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

08:06

KUULA TÄNA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

loe: kultuur

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

08.09

Kuressaare teatri uus lavastus "Ballaad" rändab publikuga saalist saali

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

loe: eeter

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

08.09

Botaanik: tundmatu seene puhul peab alati seenejalga ja kübaraalust uurima

08.09

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

08.09

Video: "Terevisioonis" valmistati tervislikke maiustusi

Raadiouudised

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

08.09

Raadiouudised (08.09.2025 15:00:00)

08.09

Narva-Jõesuus plaanitakse uppunud kalalaeva vrakk merest välja tõsta

08.09

Alutaguse tervisespordikeskuses alustatakse suusarajaäärsete puude raiet

08.09

Lähipäevil ilm jahedamaks ei lähe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo