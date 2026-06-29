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USA demokraadid peavad vahevalimiste eel parteisisest võitlust

Välismaa
Vasakpoolsete demokraatide liidrid Zohran Mamdani ja Bernie Sanders
Vasakpoolsete demokraatide liidrid Zohran Mamdani ja Bernie Sanders Autor/allikas: SCANPIX/Niyi Fote/TheNews2/Cover Images
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et vahevalimiste eel kasvab demokraatlikus parteis vastasseis tsentristliku ja vasakpoolse tiiva vahel. Mitmel eelvalimisel saatis edu vasakpoolset kandidaati ning partei tsentristlik tiib kardab, et selline suund võib kahjustada partei üleriigilist toetust mõõdukate valijate seas.

New Yorgi eelvalimistel saatis edu kolme vasakpoolset kandidaati, kellest kaks kuuluvad Demokraatlike Sotsialistide Ühendusse (DSA). Viimastel aastatel on vasakpoolsed kandidaadid saavutanud edu ka Seattle'is, Washingtonis, Californias ja Maine'is.

Vasakpoolsed kandidaadid lubavad suurendada rikaste maksukoormust, laiendada riiklikke sotsiaalteenuseid ja lõpetada USA toetuse Iisraelile. Samuti soovivad nad saata laiali immigratsiooniameti ICE ning vähendada majanduslikku ebavõrdsust.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraatide tsentristliku tiiva esindajad on viimaste arengute pärast üha enam mures. Nende hinnangul võivad vasakpoolsed ideed küll olla populaarsed demokraatide tugipunktides, kuid vähendada partei võiduvõimalusi kaalukeeleosariikides.

Pärast New Yorgi eelvalimisi allkirjastasid kümme demokraatidest kongressisaadikut avalduse, milles lubasid tuua parteisse tagasi "terve mõistuse".

"Vasakpoolsed, DSA ning parempoolsed, Maga, on mõlemad väga hästi organiseeritud ja need meist, kes sellele poliitikale vastu seisavad, räägivad omavahel kokteilipidudel ja laiutavad käsi. Me peame organiseeruma. Ma olen nõus, et inimeste majanduslik ärevus on reaalne ja me peame sellega tegelema, ma lihtsalt ei nõustu nende lahendustega," ütles demokraadist kongressisaadik Tom Suozzi 

Vasakpoolne demokraadist kongressisaadik Ro Khanna ütles aga, et inimesed ei ole praeguse olukorraga rahul ning soovivad muutust. Vasakpoolsed aktivistid leiavad, et demokraatliku partei juhid ei ole olnud piisavalt julged ega suuda kaitsta oma valijate huve. Mõned DSA liikmed on öelnud, et nad ei toeta kapitalismi ning leiavad, et avalike ressursside abil saab vähendada varanduslikku ebavõrdsust.

Vabariiklased püüavad nüüd demokraatide erimeelsusi ära kasutada, väites, et parteis on pead tõstmas äärmuslased.

Ka demokraatide tsentristlik tiib leiab, et presidendivalimisi saab võita ainult mõõdukama kuvandiga kandidaat. Võimalike 2028. aasta presidendikandidaatidena nähakse näiteks endist transpordiministrit Pete Buttigiegi ning Pennsylvania kubernerit Josh Shapirot.

"Demokraatide vahevalimiste eelvalimiste lahingud on kõik omamoodi eelmäng 2028. aasta eelvalimiste lahingule," ütles tsentristlikke demokraate toetava tegevuskomisjoni WelcomePAC-i kaasasutaja Liam Kerr.

Vasakpoolsed kandidaadid leiavad samas, et võiduks ei piisa üksnes Trumpi kritiseerimisest, vaid vaja on ka selget poliitilist programmi. Vasakpoolsed aktivistid märgivad veel, et nende valimiskampaania tugineb rohujuuretasandi toetusele ning nad ei sõltu rikastest toetajatest.

Mõned vasakpoolsed aktivistid leiavad veel, et parteisisene võitlus sai alguse juba 2016. aastal, kui Bernie Sanders püüdis saada demokraatide presidendikandidaadiks.

Tsentristlik tiib kogub nüüd oma leeri kaitsmiseks üha enam raha. Näiteks Colorado osariigis kulutavad tsentristid sadu tuhandeid dollareid, et aidata pikaajalisel kongressisaadikul seista vastu demokraatlikule sotsialistile Melat Kirosele.

Los Angelese linnapea Karen Bass kaasas oma kampaaniasse Joe Bideni ja Kamala Harrise endise kampaaniajuhi Julie Chávez Rodriguezi. Bassile on seal väljakutse esitanud vasakpoolne linnavolikogu liige Nithya Raman.

Toimetaja: Karl Kivil

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