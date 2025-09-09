X!

Läti plaanib karmistada kolmandate riikide kodanike riigis viibimise aluseid

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise aluseid. See puudutab eelkõige lõunanaabrite juurde tööle või õppima suundujaid. Teisipäeval kiitis Läti valitsus heaks riigikeele oskamise nõuded kõrgkoolide välisõppejõududele.

Läti siseministeerium esitles juba kevadel plaani, kuidas kolmandate riikide kodanike Lätis viibimist paremini reguleerida ja kontrollida. Nüüd esitas ministeerium juba põhjalikuma tegevuskava. Läti kodakondsus- ja migratsiooniameti andmeil anti näiteks mullu viisa, ajutine elamisluba ja töötamisõigus ligi 20 000 kolmandate riikide kodanikele.Aasta varem väljastati 19 000 luba ja tunamullu 20 000. Selle aasta esimesel poolel on antud juba 10 000 luba. Kõik see kokku moodustab ülisuure arvu ja ega väga täpselt ei teatagi, mida need tuhanded muulased Lätis õieti teevad.

Statistika järgi on enamik neist kas veoautojuhid, abitöölised või ehitajad. Samas tekib küsimus, millistes ettevõtetes need tuhanded roolikeerajad õigupoolest ametis on. Nüüd asub tööinspektsioon koos piirivalvega selgitama, kui väga neid Lätti õigupoolest vaja on. Samas täiustab Läti ka idapiiri väljaehitamist ja kontrolli.

"Praegu pole ühtki märki, et idapiiri väljaehitamine võiks graafikust maha jääda. Tööd toimuvad valitsuse kehtestatud tähtaja piires. Järgmisel aastal pole valmis mitte ainult taristu ja tara, vaid idapiirile on paigaldatud ka vajalikud seadmed.
See kõik aitab meie kaitsevõimet tugevdada," sõnas Läti siseminister Rihards Kozlovskis.

Täpsemaks muutub ka tudengite Lätis õppimise kord. 2024. aasta lõpu seisuga peaks Lätis oma teadmisi täiendama üle 7000 kolmandate riikide kodaniku. Samas näeme, et tullakse küll Lätti õppima, kuid kool jäetakse pooleli. Kuigi siis tuleks koju tagasi minna, sokutatakse end Lätti elama ega plaanitagi lahkuda. Nüüd hakatakse kõigilt kolmandate riikide esmaskursuslastelt nõudma rahalist garantiid, mis elamisloa tühistamise korral kataks riigist väljasaatmisega seotud kulud.

Samuti kontrollitakse, et ingliskeelsesse õppesse saabujad seda keelt ikka tõepoolest vajalikul tasemel oskavad. Bakalaureuse või magistrikraadi omandajad ei või enam kaasa võtta pereliikmeid - see õigus säilib doktoriõppe puhul.

Teisipäeval otsustas valitsus, et need kõrgkoolide välisõppejõud, kes õpetavad võõrkeeles, peavad juhul, kui nad valitakse ametisse tagasi, oskama riigikeelt vähemalt B1 tasemel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:12

Pevkur: kaitsevaldkonna raha on mõistlikult kasutatud

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:40

Medvedev: soomlased ei tohi unustada, et konflikt meiega viib Soome lagunemiseni

22:22

ETV spordisaade, 9. september

22:09

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:59

Macron nimetas uueks peaministriks senise kaitseministri Lecornu

21:45

Teisipäeval esitasid viimased erakonnad oma nimekirjad kohalikeks valimisteks Uuendatud

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

20:40

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

18:35

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

14:40

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

ilmateade

loe: sport

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:22

ETV spordisaade, 9. september

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:34

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

loe: kultuur

18:56

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:08

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

loe: eeter

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

18:45

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

18:45

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

18:45

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

18:40

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo