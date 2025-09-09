X!

Macron nimetas uueks peaministriks senise kaitseministri Lecornu

Välismaa
Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja uus peaminister Sebastien Lecornu
Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja uus peaminister Sebastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/LUDOVIC MARIN
Välismaa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas teisipäeval François Bayrou asemele uueks peaministriks senise kaitseministri Sebastien Lecornu.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi Sebastien Lecornule ülesandeks konsulteerida parlamendis esindatud poliitiliste jõududega eesmärgiga võtta vastu riigieelarve ja sõlmida lähikuude otsuste jaoks hädavajalikud kokkulepped, teatas Élysée palee.

Vaid üheksa kuud ametis püsinud Bayrou esitas Macronile tagasiastumisavalduse varem teisipäeval, päev pärast seda, kui Prantsusmaa parlament avaldas valitsusele umbusaldust.

Esmaspäeval sai Bayrou enda algatatud usaldushääletusel laastava kaotuse osaliseks, mis paiskas Prantsusmaa uude ebakindlusesse ja jättis Macronile ülesandeks leida oma ametiaja seitsmes peaminister.

Prantsusmaa president on varem olnud uue peaministri leidmisel kurikuulsalt aeglane. Seekord kulus tal aga finantsilise ja poliitilise ebastabiilsuse ohu tõttu selleks vähem kui päev.

"Emmanuel Macron on nüüd poliitilisele kriisile lahenduse leidmisel eesliinil," kirjutas päevaleht Libération,.

Prantsusmaa laenukulud, mis on investorite usalduse mõõdupuuks, tõusid teisipäeval veidi kõrgemale kui Itaalial, kes on pikka aega olnud üks Euroopa suurimaid võlgnikke.

Bayrou üllatas isegi oma liitlasi, algatades usaldushääletuse, et lõpetada pikaleveninud vastasseis seoses tema kärpe-eelarvega, mis nägi Prantsusmaa võlakoorma vähendamiseks ette ligi 44 miljardi euro suurust kulude kokkuhoidu.

Lõpuks hääletas parlamendis valitsuse umbusaldamise poolt 364 saadikut, samas kui usaldust avaldas vaid 194.

Bayrou oli kuues peaminister Macroni ajal alates tema valimisest 2017. aastal ning viies alates 2022. aastast.

Tema eelkäija Michel Barnier sunniti detsembris umbusaldushääletusega tagasi astuma.

Kriis sai alguse 2024. aasta suvel toimunud parlamendivalimistest, mille tulemusel ei saavutanud ükski partei parlamendis enamust.

Lecornu on olnud kaitseametis üle kolme aasta, kattes suurema osa Venemaa sissetungist Ukrainasse ning on vankumatu Kiievi toetaja. Teda peetakse diskreetseks, kuid väga osavaks tegutsejaks, mis on Macroni jaoks ülioluline. Lisaks ei ole Lecornul ambitsiooni presidendiks saada.

Poliitilisele segadusele lisaks seisab Prantsusmaa silmitsi ka sotsiaalsete pingetega.

Vasakpoolne kollektiiv nimega "Blokeeri kõik" kutsub kolmapäeval üles aktsioonipäevale ning ametiühingud on kutsunud töötajaid üles streikima 18. septembril.

"Vajame peaministrit väga kiiresti, kuna kolmapäevaste meeleavalduste eel ei tohiks tekkida võimuvaakumit," ütles siseminister Bruno Retailleau, kes on ka peamise parempoolse Vabariiklaste partei juht.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

