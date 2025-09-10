Umbusaldusavaldus sotsiaalminister Karmen Jollerile kukkus läbi

Umbusalduse poolt hääletas 25 saadikut, kohal oli 87 saadikut ehk 62 saadikut jättis hääletamata. Umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse algatajaid esindanud Martin Helme (EKRE) tõi ministri umbusaldamise soovi põhjendades esmalt esile tervisekassa glamuursed suvepäevad, mille korraldamise eest ei kanna keegi tema sõnul poliitilist vastutust.

"Jah, tervisekassa juht astus tagasi, aga minister taandas ennast kogu teemast ja arvas, et kui alluv on juba ära saadetud, siis sellest piisab. Tegelikult ei piisa," ütles ta.

Samuti ütles Helme, et ministrist on vastutustundetu pöörata sotsiaalsfäärile selg. "Minister Joller ütles ametisse asudes, et ta hakkab oma töös keskenduma üksnes tervishoiuteemadele, jättes ülejäänud vastutusvaldkonna ehk siis sotsiaalvaldkonna ametnike ajada. No nii ei saa ministriametit pidada," lausus ta.

Ühe põhjusena nimetas Helme ka asjaolu, et tervishoiusüsteem on pidevas rahapuuduses ja toimib reservide toel, kuid reservid hakkavad varsti otsa saama. "Paraku ei ole minister Joller probleemi lahendamiseks midagi ette võtnud. Eelarvemiinus vaid süveneb. Ministri passiivsus teenib vaid erameditsiini huve, kes maksumaksja raha endale kahmates rikastub," rääkis ta. Lisaks heitis Helme Jollerile ette USA terviseministri "uhhuuks" nimetamist, kahjustades seega kahepoolseid suhteid ja Eesti mainet maailmas.

Joller ütles riigikogu ees, et ei pea end nii võimekaks inimeseks, et suudaks kõigest mõne kuuga terve tervisekassa eelarve "tuksi keerata". "Ma tulin ministriks just nendesamade probleemide pärast ja ma plaanin astuda edasi ja need probleemid lahendada," kinnitas ta.

Rääkides tervisekassa suvepäevadest ja luksuslikust kontorist, ütles minister, et see riivas ka tema õiglustunnet.

"Küll aga saan ma öelda, et see, millised olid tervisekassa suvepäevad, on ainult sümptom, mis iseloomustab raha kulutamist kogu valdkonnas," ütles Joller, kelle sõnul on tervisekassa viimase viie aasta jooksul juurde saanud umbes miljard eurot, kuid seda, kuhu see raha täpselt on läinud, ei osata öelda. "Aga nende muudatustega ma olen juba alustanud."

Joller märkis, et kuigi ministrina peabki ta keskenduma tervishoiuteemadele, ei ole sotsiaal- ja rahvastikupoliitika olnud talle vähem tähtis.

"Ma arvan, et need kaks valdkonda on võtnud minult isegi rohkem aega ja energiat kui terviseteemad. Ma olen ennast viinud põhjalikult kurssi mõlema valdkonnaga," ütles ta ning märkis, et on viinud valitsusse teadmise vajadusest tõsta toimetulekutoetust, allkirjastanud määruse, mis seob lahti abivahendid puude määramisest, tegelenud puude raskusastme hindamise probleemidega ning ka ettevalmistustega, et parandada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna omavahelist toimimist.

Joller rõhutas, et muudatused ei tule üleöö. "Mida iganes me täna alustame, see ei saa kiiresti lõpule viidud, sest meditsiinisüsteem on suur. Minu jaoks on tähtis, et rahastus oleks läbipaistev ja et Eesti inimene saaks abi õigel ajal, õige kvaliteediga ja õiges kohas. Ja et iga euro, mida maksumaksja maksab, mida Eesti inimesed maksavad ja usaldavad Eesti riigile, saaks kasutatud inimese heaks," ütles ta.

Minister lükkas oma kõnes tagasi ka väite USA terviseministri solvamisest.