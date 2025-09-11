Kaitseressursside amet pakub gümnasistidele drooniõppe valikainet

Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski ütles, et drooniõppe valikkursus on mõeldud kümnendate klasside õpilastele.

"Praegu me tõesti piloodina teeme seda kuskil suurusjärgus kümnes koolis, aga see on ka meie jaoks aeg parandada, saada tagasisidet, muuta kui on vaja. Kui on huvi koolidel rohkem, siis loomulikult on meie soov igati see, et seda oleks igas koolis võimalik valida," sõnas Rannaveski.

Lennuakadeemia ülesanne on õppekava välja töötada. Samuti osalevad nad lennupraktika korraldamisel.

"Kursus on 35-tunnine, 25 tundi on teooriat ja kümme tundi on praktikat ehk lõpetajad saavad teoreetilise ettevalmistuse ja kui nad on edukad, siis nad saavad ka A1 või A3 pädevustunnistuse droonide lennutamises hiljem," ütles Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et kool otsib pidevalt võimalusi inseneeria ja tehnoloogiaga seotud erialade valiku laiendamiseks. Drooniõpe aitab seda eesmärki nüüd täita.

"Õpilased õpivad E-õppes ja ilmselt hakkab see pihta teisest perioodist. Kevadel on juba praktika," lausus Sootla, lisades, et 20 õpilast on aine juba valinud, kuid huvilisi on kuuldavasti rohkem.

Drooniõppeks vajalikud tehnilised vahendid ja raha tagab kaitseministeerium. Rannaveski sõnul on kaitseministeerium juba otsustatud drooniõppe eelarvet veelgi suurendada, et kõik gümnaasiumid, kes seda vaid soovivad, saaksid drooniõppega liituda.