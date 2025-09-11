X!

Saksamaa laiendab oma osalust Poola õhuturbemissioonis

Saksamaa hävitaja
Saksamaa hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Leszek Szymanski
Saksamaa teatas neljapäeval, et laiendab oma osalust NATO Poola õhuturbemissioonis.

Liidukantsleri büroo teatel pikendab ja laiendab Berliin oma osalust õhuturbemissioonis. Kaitseministeeriumi kohaselt kahekordistatakse missioonil osalevate Eurofighteri hävitajate arv neljani ning nende missiooni pikendatakse kolme kuu võrra ehk aasta lõpuni.

NATO teatel on õhuturbe eesmärk tagada liikmesriikide õhuruumi turvalisus ööpäevaringse hävitajate valmisolekuga, et reageerida kiiresti võimalikele õhuruumirikkumistele.

Süsteemi tugevdati NATO idapiiril Venemaaga pärast seda, kui Moskva 2014. aastal Krimmi annekteeris.

Missiooni on panustanud ka teised NATO liikmesriigid. Hollandi peaminister Dick Schoof ütles, et Hollandi hävitajad F-35 aitasid Poola kohal alla tulistada mõned Venemaa droonid.

Saksamaa lubas samuti suurendada toetust Ukrainale, sealhulgas survestades Euroopa Liitu, et see võtaks kiiresti vastu jõulise 19. sanktsioonide paketi Venemaa vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

