Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

Uudisteagentuuri Reutersi allikate teatel plaanib NATO luua uue juhtimisstruktuuri, mis võimaldaks kiiresti paigutada suure hulga vägesid Eestisse ja Lätti.

Uus juhtimisstruktuur peaks parandama NATO võimet tuua piirkonda kiiresti suuri väekontingente. NATO jaoks tähendab see võimet reageerida kiiremini ja koordineeritumalt, kui julgeolekuolukord peaks halvenema.

Praegu alluvad kõik Balti riikides ja Põhja-Poolas paiknevad NATO väed ühisele peakorterile, mis asub Poola linnas Szczecinis.

Uue plaani kohaselt määratakse Eesti ja Läti kaitseks teine NATO korpus, Hollandi ja Saksa korpus. Selle peakorter asub Saksamaal Münsteris, ütlesid teisipäeval allikad Reutersile.

Muudatus toimub ajal, mil Euroopa NATO liikmesriigid suurendavad kaitsekulutusi ja võtavad suurema vastutuse kontinendi julgeoleku eest. Kavandatav muudatus näitab Baltikumi kasvavat strateegilist tähtsust pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Kuigi Reutersi allikate sõnul on põhimõtteline kokkulepe saavutatud, ei ole veel teada, millal uus juhtimissüsteem ametlikult jõustub ega kui palju vägesid hakkaks võimaliku kriisi korral Saksa-Hollandi korpuse alluvuses tegutsema.

Täiemahu lahinguvõimelise korpuse koosseisu kuulub tavaliselt umbes 40 000-60 000 sõdurit, mis jaguneb kuni kolme diviisi vahel.

Hollandi kaitseministeerium kinnitas, et korpuse määramist "täpsustatakse praegu edasi", kuid ei soovinud üksikasju avaldada. Saksamaa kaitseministeerium keeldus kommentaaridest, viidates käimasolevale koordineerimisele NATO-ga. NATO teatas, et vastab hiljem.