ERR Iisraelis: Jeninis pooldavad paljud inimesed endiselt Hamasi

Palestiina Omavalitsuse aladel Jeninis tunnistasid paljud inimesed "Aktuaalse kaamera" võttegrupile, et toetavad endiselt Hamasi, kuid ei olnud nõus seda kaamerasse ütlema. Iisraelile on see piirkond jätkuvalt üks keerulisemaid Läänekaldal.

Müüjad Jenini turul on ratsionaliseerinud oma tööd. Nad ei reklaami karjudes oma kaupa, vaid seda teeb puuviljade vahele peidetud ruupor. Linn oli enne 7. oktoobri rünnakut kaks aastat tagasi Hamasi tugipunkt Läänekaldal.

Inimesed on väga sõbralikud, kuid kaamera ees keegi rääkida ei taha. Iga pere on siin kaotanud isa, venna või poja ja kardetakse, et Iisrael leiab need intervjuud ja karistab nende eest.

Ahmad on pärit Jenini rahutust põgenikelaagrist, mille Iisrael on teinud tühjaks. Nüüd elab ta oma onu juuksuritöökojas, kus ta ka töötab. Ahmadi teine onu lasi ennast 24 aastat tagasi õhku koos kümne iisraellasega.

"Siin on ohtlik sõja pärast. Põrgusse Iisrael. Iisrael tapab lapsi Gazas. Vabadus Palestiinale," sõnas Ahmad.

Ahmadi hinnangul peab maailm pingutama, et sõda Gazas lõppeks.

"See ei olene mitte ainult Iisraelist, vaid kogu maailmast. Kui nad tahavad sõda lõpetada, siis nad selle ka lõpetavad. Kui nad midagi ei tee, eurooplased ja Araabia maad, kui nad seda sõda ei lõpeta, siis ei lõppe see iial," lausus Ahmad.

Mohammad tahab pääseda välismaale.

"Ma tahan minna Saksamaale, sest Saksamaal on ideaalne elu. Kui Saksamaal ei ole kõik ikkagi hästi ja nad ei taha mind, siis ma lähen Hollandisse," sõnas Mohammad.

Essam on pärast aastakümnete pikkust elu Suurbritannias tulnud just juurte juurde tagasi.

"Minu isiklik arvamus on, et ma olen alati olnud vägivalla vastu. Üksteise tapmise vastu selle nimel, et saavutada vabadus... Ma ei usu, et see on õige tee. Mina usun läbirääkimistesse, dialoogi, rahumeelsetesse kõnelustesse, mõistuse võidukäiku," ütles Essam.

Iisraeli paremäärmuslik rahandusminister on nõudnud, et Jenini koheldaks samamoodi nagu Gazat.