X!

Mupole õiguste juurde andmine ootab valitsuse otsust

Eesti
MUPO
MUPO Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kuigi siseministeerium sai mupole suuremate õiguste andmise eelnõu valmis juba eelmisel aastal, ootab see endiselt valitsuse heakskiitu. Ametnikud loodavad, et juba järgmise aasta keskpaigast saab mupo õiguse kontrollida pargipingil purjutajate joovet ning viia nad ise kainestusmajja.

Siseministeerium sai juba eelmisel aastal valmis eelnõu https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ae32efb9-fe08-4547-8eb7-91beafdebe07#hQ4qXPqH, millega anda linna või valla korrakaitseametnikele võimu juurde.

Selliseid linna- või vallakordnikke oli kaks aastat tagasi Eestis umbes 160 ning enamik nendest töötasid Tallinna munitsipaalpolitseis. Lisaks Tallinnale oli siis korrakaitseüksus veel ka Tartus, Narvas, Saaremaal ja Viimsis, korrakaitseametniku ametikoht oli olemas ka Kohtla-Järvel, Toris, Türil ja Valgas.

Kui mõni sarnane munitsipaalkordnik peaks praegu märkama näiteks pargipingil tukkuvat purjutajat, siis ei saa ta peale inimese äratamise suurt midagi teha. Nii joobe kontrollimiseks kui ka inimese koju või kainestusmajja viimiseks tuleb kutsuda politsei.

Siseministeeriumi hinnangul tasub praegust korda muuta nii, et ka mupo ametnik saaks purjutaja joovet mõõta ning ta kainestusmajja viia. Kui inimene muutub ohtlikuks, siis võiks linna- või vallakordnikul olla võimalik kasutada vajadusel ka füüsilist jõudu, näiteks teleskoopnuia.

Kõik need mõtted on tegelikult võrdlemisi vanad, esimest korda tutvustas siseministeerium neid juba 2016. aastal. Eelnõu sai aga eelmisel aastal valmis.

Siseministeeriumi asekantsler Joosep Kaasik ütles ERR-ile, et praegu on eelnõu valitsuse laual ja ministeerium ootab, et valitsus sellele oma arvamuse annaks.

"Me väga loodame, et ta ikkagi tuleb arutelule ja sealt saab edasi liikuda. Sellega on korduvalt toimunud diskussioone ning neid eelnõusid on ka varasemalt ette valmistatud, aga meie veendumus on praegu selgelt see, et kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikud peaksid saama võimaluse reageerida õigusrikkumistele adekvaatselt," ütles Kaasik.

Ka siseminister Igor Taro on asekantsleri sõnul ametnikega ühes paadis ning tal on olemas poliitiline tahe teemaga edasi tegeleda.

"Jah, praegu on olemas. Aga kuna on tulemas valimised, siis et see teemaks ei oleks sellises fookuses vahetult enne valimisi on otsustatud, et sellega ei ole mõistlik edasi tegeleda mitte enne, vaid pärast valimisi," ütles Kaasik.

Kaasik rääkis, et siseministeerium on veendunud, et linna- või vallakordnikud peavad õigusi juurde saama, sest praegu reageerib mupo ja politsei tihtipeale samale olukorrale. See on aga ebaefektiivne.

"Kui täna viibib inimene sellises joobeseisundis, et ta ei ole otseselt kellegile ohtlik, näiteks magab kuskil põõsa alla, siis politsei vaatest võiks ta seal vabalt olla. See on aga tegelikult see, mis inimesi häirib ja seetõttu tuleb sellele reageerida. See võimalus on mõistlik anda ka kohalikule omavalitsusele. Nemad on suures ulatuses selle turvalise ruumi kujundajad, nemad saavad selle kaudu ka selge tagasiside, et mis toimib ja mis ei toimi, kus on probleemid. Näiteks alkoholitarbimisega seoses saab kohalik omavalitsus selgelt mõjutada, kus alkoholiga kaubeldakse, kas see on alaealistele kättesaadav. Need on need asjad, mis on kõik sellega seotud ja ma arvan, et see on üks osa suuremast avaliku korra tagamisest ja oleks mõistlik see võimalus kohalikule omavalitsusele luua," rääkis Kaasik.

Asekantsler rääkis, et tegelikult võiks Eestis olla võimalik, et ka kainestusmajad kuuluksid mitte riigile, vaid hoopis linnale või vallale.

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:47

Mupole õiguste juurde andmine ootab valitsuse otsust

04:44

Hinnalangus pani inimesed rohkem kütust ostma

00:15

Ukuaru muusikamaja ees tähistati Arvo Pärdi juubelit sünnipäevakontserdiga

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Venemaa kutsus Poolat üles avama uuesti piiri Valgevenega

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Kessler: regulatsioonid finantssektoris on vajalikud, kuid neid on liiga palju

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

11.09

Reede tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool on sajune

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

11.09

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

11.09

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

11.09

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

11.09

Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat Uuendatud

11.09

WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid

11.09

Läti sulgeb õhuruumi idapiiril

11.09

Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

ilmateade

loe: sport

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

loe: kultuur

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

11.09

Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

11.09

Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

11.09

Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

loe: eeter

11.09

Video: tuntud eestlased õnnitlesid juubilar Arvo Pärti

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

11.09

Punak: ilustatud dokumendipilt võib piiril kaasa tuua põhjalikuma kontrolli

11.09

Elupäästjad: kuulsime mehe appikarjeid viimasel hetkel

Raadiouudised

11.09

Päevakaja (11.09.2025 18:00:00)

11.09

Drooniõpe jõudis koolidesse

11.09

Ukraina sõjaliseks toetamiseks läheb ka järgmisel aastal vähemalt 130 miljonit eurot

11.09

Raadiouudised (11.09.2025 15:00:00)

11.09

Töötukassa alustas maakonnajuhtide koondamist

11.09

Lätis jõudis kohtusse Olainfarmi müügikatse juhtum

11.09

Reedel sajab mitmel pool vihma

11.09

Raadiouudised (11.09.2025 12:00:00)

11.09

Tartumaa jahimehed tahavad kährikute küttimiseks vabamaid käsi

11.09

NATO kaalub Poola õhutõrje tugevdamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo