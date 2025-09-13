X!

ÜRO julgeolekunõukogu arutas Vene droone Poolas

ÜRO julgeolekunõukogu.
ÜRO julgeolekunõukogu. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
ÜRO Julgeolekunõukogu arutas Venemaa droonide Poola õhuruumi rikkumist. USA suursaadik nimetas juhtunut murettekitavaks.

ÜRO asepeasekretär Rosemary DiCarlo hoiatas eskalatsiooni ohu eest piirkonnas.

USA president Donald Trump on öelnud, et Venemaa droonide jõudmine Poola õhuruumi võis olla viga.

Venemaa lükkas taas tagasi tahtliku rünnaku süüdistused.

Ameerika Ühendriikide suursaadik Dorothy Shea nimetas õhuruumi rikkumist murettekitavaks ja kinnitas, et USA toetab oma NATO liitlasi.

"USA seisab murettekitavate õhuruumi rikkumiste asjus oma NATO liitlaste kõrval. Ameerika Ühendriigid konsulteerivad Poola ja teiste liitlastega vastavalt NATO lepingu artiklile 4 ning võite kindlad olla, et me kaitseme iga tolli NATO territooriumist," lausus Shea.

Venemaa suursaadik Vassili Nebenzja ütles, et Venemaa kaitseministeerium
väljendas valmisolekut pidada Poola kaitseministeeriumiga professionaalset dialoogi ja konsultatsioone. "Ka Venemaa välisministeerium on valmis selles töös osalema, kui Poola pool on tõepoolest huvitatud pingete vähendamisest, mitte pingete õhutamisest," ütles Nebenzja.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

