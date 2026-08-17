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Sikorski kutsus looma alaliselt tegutsevat Euroopa Leegioni

Välismaa
Poola välisminister Radoslaw Sikorski.
Poola välisminister Radoslaw Sikorski. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / Radek Pietruszka
Välismaa

Poola välisminister Radosław Sikorski kutsus süvendama Euroopa riikide vahelist sõjalist integratsiooni ning looma selle raames püsivalt tegutseva ja NATO-t täiendava Euroopa Leegioni, kus võiks teenida ka sõjakogemusega ukrainlased.

"Ma pooldan tugevalt Euroopa Leegioni – spetsiaalset alalist väge, kuhu võiks värvata kogenud professionaale kogu Euroopa perest, sealhulgas pärast sõda ka lahingutes karastunud Ukraina veterane," ütles Sikorski intervjuus Kreeka väljaandele Ekathimerini.

Poola asepeaminister ja välisminister Sikorski rõhutas, et Euroopa peab võtma oma julgeoleku eest senisest suurema vastutuse ega saa toetuda üksnes USA-le. Samas rõhutas ta, et kavandatav jõud täiendaks NATO-t, mitte ei konkureeriks sellega, vahendas The Kyiv Post.

Minister leidis, et Euroopa peab võtma oma julgeoleku eest suurema vastutuse ja vähendama kriiside-aegset sõltuvust USA abist. Ta märkis, et Washingtoni strateegiline tähelepanu liigub üha enam Indo-Vaikse ookeani piirkonna suunas.

"Me ei saa iga kord, kui meie tagahoovis midagi põleb, Washingtonile helistada – olgu tegemist tavapärase sõjalise ohuga või sellega, et Moskva kasutab Aafrikast ja Lähis-Idast lähtuvat migratsiooni EL-i vastu relvana," ütles Sikorski.

Poola minister täpsustas, et kavandatav struktuur ei oleks mõeldud NATO alternatiiviks ega hakkaks selle ülesandeid dubleerima. Pigem tugevdaks see tema sõnul Euroopa komponenti NATO-s.

"USA jääb meie kollektiivse kaitse asendamatuks ankruks, kuid tema roll muutub. Ameerika jätkab [Euroopale] kättesaamatute tehnoloogiliste ja luurevõimete pakkumist, kuid Euroopa peab kandma suuremat koormust maavägede ja muu kohapealse sõjalise tegevuse osas," ütles Sikorski.

Hübriidohud ja Venemaa sõjaline doktriin

Intervjuus rääkis Sikorski ka Venemaa jätkuvast hübriidsõjast NATO idatiiva riikide vastu. Tema sõnul kasutab Venemaa oma sõjalisse doktriini kuuluva maskeerimise (Maskirovka) põhimõtteid, mis hõlmavad strateegilist varjamist ja eksitamist, desinformatsiooni ning korraldatud provokatsioone.

Sikorski hinnangul viib Kreml läbi kampaaniat Euroopa ühiskondade lõhestamiseks desinformatsiooni ja riiklikult toetatud sabotaaži abil. Selle hulka kuuluvad tema sõnul tellimusmõrvad, süütamised ja droonide sissetungid.

Ta viitas hiljutistele juhtumitele, sealhulgas Venemaa tiibraketi tungimisele Poola õhuruumi ning varasematele katsetele kahjustada raudteeinfrastruktuuri selleks palgatud isikute abil.

Poola teatel kasvas riigis toimunud küberrünnakute arv eelmisel aastal 140 protsenti, ulatudes peaaegu 700 000 juhtumini. Sikorski sõnul on see sundinud Poolat oma küberkaitset tugevdama.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Ekathimerini, The Kyiv Post

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