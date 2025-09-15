Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

USA võimud vahistasid hiljuti konservatiivse aktivisti Charlie Kirki tapmises kahtlustatava Tyler Robinsoni, kuid väidetava tulistaja motiiv pole veel teada. Utah' osariigi vabariiklasest kuberner Spencer Cox ütles möödunud pühapäeval, et kahtlusalune ei tee võimudega koostööd.

Coxi sõnul ei tee 22-aastane mees võimudega koostööd, kuid seda teevad kahtlusaluse lähedased. Kuberner rääkis, et võimud küsitlevad nüüd Tyler Robinsoni perekonda, sõpru ja tuttavaid, vahendas The Wall Street Journal.

Cox esines möödunud pühapäeval mitmes saates ja heitis valgust viimastele sündmustele. Ta ütles, et uurijad koguvad tõendeid, et paremini mõista Robinsoni tegevust ja motiive.

"Me saame kinnitada, et perekonna ja intervjueeritavate inimeste sõnul pärineb ta konservatiivsest perekonnast. Kuid tema ideoloogia oli tema perekonnast väga erinev," ütles Cox telekanalile NBC.

Utah' kuberner teatas pühapäeval veel, et Robinson oli suhtes oma transsoolise korterikaaslasega. Kuberner rääkis, et Robinsoni korterikaaslane teeb uurijatega koostööd.

"Me teame, et toakaaslane on kahtlusaluse poiss-sõber, kes on muutumas mehest naiseks. Pean ütlema, et ta teeb võimudega tihedat koostööd," rääkis Cox.

Coxi sõnul ei olnud korterikaaslane tulistamisest teadlik ning oli sellest kuuldes šokeeritud.

Robinson ise on pärit väikesest linnast, mis asub Utah' osariigi edelaosas. Kohalik kogukond on viimastest sündmustest vapustatud. Cox kirjeldas kahtlusalust kui tarka ja paljulubavat tudengit, kes pärast ülikoolist väljalangemist kolis tagasi Lõuna-Utah'sse.

Cox süüdistas tema radikaliseerumises internetis asuvaid kahtlaseid nurgataguseid, vahendas The Times.

"Ma ei saa piisavalt rõhutada seda kahju, mida sotsiaalmeedia ja internet meile kõigile teevad. Need firmad, mille turuväärtus on triljon dollarit, on välja mõelnud, kuidas meie ajusid häkkida ja meid vihast sõltuvusse viia," ütles Cox.

Cox rõhutas vajadust olla järelduste tegemisel ettevaatlik. Ta lubas, et avalikkus saab rohkem informatsiooni, kui Robinsoni vastu esitatakse ametlikud süüdistused. Ametlik süüdistus esitatakse tõenäoliselt teisipäeval.