Charlie Kirki mõrvarile tahetakse määrata surmanuhtlus

USA aktivisti Charlie Kirki mõrvas kahtlustatavale on esitatud seitse süüdistust. Utah maakonna prokurör avaldas ka, et plaanib taotleda kahtlusalusele surmanuhtlust.

USA tuntud konservatiivse poliitaktivisti Charlie Kirki tapmises kahtlustatavale on esitatud ametlik mõrvasüüdistus, teatasid Utah prokurörid teisipäeval.

"Pärast seda, kui olen tutvunud õiguskaitseorganite seni kogutud tõenditega, esitan ma 22-aastasele Tyler James Robinsonile süüdistuse järgmistes kuritegudes: esimene süüdistuspunkt on raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrv, mis on karistatav surmanuhtlusega, Charlie Kirki surma tahtliku või teadliku põhjustamise eest asjaoludel, mis seadsid suurde ohtu ka teiste inimeste elu," lausus Utah maakonna prokurör Jeff Gray pressikonverentsil

Kuus ülejäänud süüdistust hõlmavad õigusemõistmise takistamist ja tunnistaja mõjutamist, kuna väidetavalt käskis Robinson oma toakaaslasel kuriteost vaikida.

"Ma esitan taotluse surmanuhtluse kohaldamiseks," lisas Gray.

"Ma ei suhtu sellesse otsusesse kergekäeliselt ning olen selle maakonna prokurörina teinud iseseisvalt, tuginedes ainult olemasolevatele tõenditele, asjaoludele ja kuriteo olemusele."

President Donald Trumpi lähedane liitlane Charlie Kirk lasti maha eelmisel nädalal Utah ülikoolilinnakus peetud ürituse ajal. Ta oli noorte konservatiivse rühmituse Turning Point USA asutaja.

Ametivõimude sõnul tulistas 22-aastane Tyler Robinson Kirki katuselt vintpüssist ühe kuuliga, tabades kaela. Ta peeti kinni 33 tundi hiljem.

Kahe lapse isa Kirk kasutas oma vaatajaskonda TikTokis, Instagramis ja YouTube'is, et koguda toetust konservatiivsetele seisukohtadele.

FBI direktor Kash Patel on sattunud tugeva kriitika alla oma tegevuse eest vahetult pärast tulistamist, kuna teatas kiirustades teise kahtlusaluse vahistamisest, kuid pidi kaks tundi hiljem kinnitama, et too on vabastatud.