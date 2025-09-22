Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

President Trump, USA valitsuse liikmed, parempoolsed arvamusliidrid, Kirki lesk ja kristlikud pastorid esinesid staadionitäie rahva ees kõnedega tundidepikkusel teenistusel, mis vaatlejate hinnangul ühendas endas poliitilise ja religioosse kogunemise jooned.

President Trump astus üritusel kõnega üles viimasena. "Vähem kui kaks nädalat tagasi rööviti meie riigilt üks meie aja eredamaid tähti," ütles Trump rahvahulgale.

"Oma põlvkonna hiiglane ja eelkõige pühendunud abikaasa, isa, poeg, kristlane ja patrioot," sõnas president. "Kirk tapeti vägivaldselt, sest ta rääkis vabaduse ja õigluse eest. Jumala ja kodumaa eest. Mõistuse ja terve mõistuse eest," jätkas Trump. "Kirk mõrvati jõhkralt radikaliseerunud külmaverelise koletise poolt," lisas ta. "Tema hääl maa peal kajab üle põlvkondade," ütles president. "Ta elab igavesti," lisas ta.

Trump kordas pühapäeval ka oma lubadust, et annab Kirkile postuumselt presidendi vabadusmedali.

Üritusel vaheldusid poliitilised ja religioossed sõnumid, mida edastasid konservatiivsed liidrid ja Kirki sõbrad. Leinajad laulsid ühiselt kristliku popmuusika lugusid ja tõstsid käed palves. Vabatahtlikud palusid uutel valijatel registreeruda vabariiklastena ja Kirki organisatsiooni Turning Point USA tippjuhid meenutasid, kuidas Kirk ehitas üles ühe olulisema konservatiivse poliitilise organisatsiooni. Kirkide perekond elab Arizonas, kus on ka Turning Point USA keskus, kommenteeris väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Kirki lesk Erika hoidis pisaraid tagasi, kui ta lavale ilmudes tohutu aplausi sai. Liigutava esinemise ajal teatas ta, et on oma abikaasa tapjale andestanud. Paljud publiku seas nutsid, edastas WSJ.

"Ta tahtis päästa noori mehi, just nagu see, kes temalt elu võttis," ütles ta, tehes pausi, et end koguda. "Ma annan talle andeks, ma annan talle andeks, sest seda tegi Kristus ja seda teeks Charlie."

Trump oli aga oma kõnes vähem helde, märkis WSJ. "Ta ei vihanud oma vastaseid, ta tahtis neile parimat," ütles ta. "Selles ma Charliega ei nõustu. Ma vihkan oma vastaseid ja ma ei taha neile parimat. Vabandust, vabandust, Erika."

Erika Kirk, kes võtab oma lahkunud abikaasa koha üle tema organisatsiooni Turning Point USA juhina, lubas oma missiooni laiendada. Maailm vajab tema sõnul gruppi, mis juhatab noori inimesi eemale viletsuse ja patu teelt.

Pärast Kirki (31) surma kaks nädalat tagasi toimunud atentaadis on organisatsioon saanud kümnetelt tuhandetelt üliõpilastelt, kes on huvitatud Turning Point USA laiendamisest oma ülikoolilinnakutesse, abipakkumisi.

Mälestusteenistusele oli kohale saabunud ka miljardär Elon Musk. Telekanali CNN informatsiooni kohaselt oli Kirk üritanud parandada Muski suhteid president Trumpiga pärast seda, kui miljardär ja riigipea teineteist juunis avalikult solvasid. Enne tüli oli Trump andnud Muskile koha oma administratsioonis ega ole teadaolevalt seda tagasi küsinud.

Uudistekanali CNN andmetel tuli korraldajatel jalgpallistaadionil peetud mälestusteenistusele saabunud inimesi tagasi saata, et nad jälgiksid toimuvat väljastpoolt staadioni, kuna Glendale'is asuv 63 000 pealtvaatajat mahutav areen sai rahvast täis.

Charlie Kirki mälestusteenistusele kogunenud rahvas. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Juba lõunal moodustusid kohapeale pikad järjekorrad, kuigi programm algas alles kell üheksa õhtul. Politsei oli varem hinnanud, et lõpuks võib kohale saabuda kuni 200 000 inimest.

Kirki tulistati 10. septembril surmavalt kaela, kui ta esines Utah' ülikoolis oma populaarse avaliku arutelusarja raames. Võimud tabasid 33 tundi kestnud otsingu järel 22- aastase kahtlustatava, kellele prokurörid taotlevad surmanuhtlust.

Kirki tapmine on endaga veel enam kaasa toonud sügavad lõhed Ühendriikide poliitikas ning avalikkuses. Tema surm suurendas poliitilisi pingeid kogu riigis ja hirme, et Ameerika poliitika on sisenenud ohtlikku uude ajastusse.

Üritus algas muusika ja kristliku ülistuslauluga. Telekanali CNN teatel ühinesid osalejad lauluga, mis andis tunnistust sellest, kui tihedalt oli Kirki liikumine religiooniga läbi põimunud.