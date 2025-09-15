Tartu Mikrogalerii garaažiboksi loodi suhkruskulptuurid

Mikrogalerii garaažiboks Emajõe lähedal on täis kommilõhna ja erinevaid värvikirevaid tegelasi, kelle hulgas on nii esivanemaid kui ka linde ja madusid. Skulptuuride autori Silja Truusi sõnul võttis ta eeskuju Jaapanist, kus on samuti tehtud suhkrust skulptuure erinevatel meetoditel näiteks vormi puhudes või valades, samuti leegiga töödeldes.

"Mina valasin põhiliselt vormi ja vormi tegin ka suhkrust tegelikult. Kuivast kristallsuhkrust sellised piirjooned, hästi kiiresti joonistades ja sinna sisse valasin vedela suhkru, mis on suhkur, glükoos ja toiduvärv. Kõik need tööd, mis siin on, on tegelikult tehtud viimase kolme nädala jooksul. Ma olen katsetanud palju kauem, aga neid on nii raske säilitada. On näha, et ta juba sulab suure hooga ja siin käivad herilased vahepeal maiustamas. Mõned inimesed on ka käinud ja salaja lakkunud neid skulptuure," sõnas Truus.

Nii on näiteks naabruses elavad lapsed leidnud üles magusat täis garaaži.

"Oleme maitsnud peaaegu kõiki. Üks oli väga piparmündine ja see ei olnud üldse hea, aga teised on maitsevad nagu kommid," sõnasid William ja Laur.

Mikrogalerii eestvedaja Raul Oreškini sõnul läheb Mikrogalerii garaaž peale suhkruskulptuuride sulamist lammutamisele ja suve alguseks kerkib selle asemele uus hoone. Uues kunstiprogrammis tervitavad nad sarnaselt suhkruskulptuuridele väikese jalajäljega ja jätkusuutlikku kunsti, mida oleks võimalik loodusele tagasi anda.

"Kui keegi ühtegi suhkruskulptuuri ära ei osta, siis need teosed lähevad loodusesse tagasi. Võib-olla mõne skulptuuri viime metsa sipelgatele pesa lähedusse, laseme sipelgatel selle laiali lammutada. Kunstnik Silja Truus pakkus välja, et äkki mõne teose saame Emajões ära lahustada ja pole välistatud, et mõni sulab kolmapäevaks täiesti ära, et ei olegi midagi kokku pakkida," lausus Oreškin.