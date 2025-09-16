Politsei eriüksuste instruktorid harjutasid tankitõrjerelvadest laskmist

Vastavalt 2024. aastal sõlmitud koalitsioonileppele varustatakse politsei eriüksuslased tankitõrjerelvadega eri-, kriisi- ja sõjaolukorras hübriidohtudele reageerimiseks. Üksused on lahinguvalmis ja tankitõrjerelvadega varustatud 2027. aastaks.

Politsei instruktorid lasid märki Hispaania ühekordsest tankitõrjerelvast Instalaza C90. Esmaspäeval toimusid öised laskmised. Relvad sai politsei kaitseväelt. Oma isiklikud relvad hangib politseile kaitseinvesteeringute keskus 2027. aastaks. Kindlustuste ja soomustehnika vastaseid relvi kasutab politsei eriüksus eri-, kriisi- ja sõjaolukorras, kui valitsus on selle välja kuulutanud. Vastane võib olulise taristu ründamiseks kasutada ka soomukeid.

"Me pigem räägime meie enda taristu kaitsest. Me oleme eelnevatel aastatel koostöös kaitseväega harjutanud näiteks maa-ala sulgemispunktide korraldamist. Nende punktide kaitse on osa nendest taktikalistest elementidest, mille jaoks need relvad on ettenähtud," sõnas PPA esmareageerimise grupijuht Ivan Posledov.

Hispaania relv on efektiivne 350 meetri kauguselt, aga pea sada korda odavam kui Javelin.

"Väljaõpe kestis meil nädala - kokku 60 akadeemilist tundi. Pluss laskeharjutused. Kaks päeva oleme lasknud. See efektiivne laskekaugus on 350 m. Esmaspäeval lasime 150 meetri pealt. Kõik lasud tabasid. Samamoodi lasime öösel - kõik lasud tabasid. Teisipäeval laseme 200-400 meetrini," ütles sõjaväepolitsei teenistusveebel Andre Koller.

Politsei kiirreageerimise- ja eriüksused kasutavad samu käsirelvi nagu kaitsevägi. Soomukeid politsei eriüksuslastel ei ole, kuid nad võivad vajadusel ristkasutuse raames küsida soomukeid päästeametilt. Droone või lähimaa õhutõrjerelvi politsei eri- ja kiirreageerimisüksus ei kasuta.