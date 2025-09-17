Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

Kolmapäeval võeti riigikogus vastu kirikute ja koguduste seadus muutmata kujul, mis juba kaks korda on president Alar Karise poolt jäänud välja kuulutamata.

Riigikogu õiguskomisjon tegi 8. septembril ettepaneku saata suve alguses presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kirikute ja koguduste seadus riigikogu suurde saali muutmata kujul uuesti vastu võtmiseks.

Kolmapäeval võetigi sama seadus arutluse alla ning otsustati see muutmata kujul uuesti vastu võtta. Vastuvõtmise poolt hääletas 63 saadikut, vastu 15 ja hääletusel ei osalenud 9 inimest. 14 saadikut puudus.

Kuna riigikogu võttis seaduse muutmata kujul uuesti vastu, peab president seaduse kas välja kuulutama või pöörduma riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada see põhiseadusega vastuolus olevaks.

Esimest korda võttis riigikogu kirikute ja koguduste seaduse muutmise vastu 9. aprillil. President Alar Karis jättis seaduse aga 24. aprillil välja kuulutamata.

14. mail otsustas riigikogu täiskogu, et seadust muutmata kujul vastu uuesti ei võeta, vaid seda peab muutma. Peale muudatusi võeti riigikogus 18. juunil seadus muudetud kujul uuesti vastu, kuid 3. juulil jättis president selle taas välja kuulutamata, leides, et endiselt pole seadust piisavalt muudetud.